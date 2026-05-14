Comepar reafirma apoyo a Teletón en La Comilona

Además, la empresa instaló un espacio para niños y familias con actividades lúdicas, juegos, burbujas y experiencias digitales, donde promovió mensajes sobre alimentación saludable de forma educativa y recreativa. Esta participación refuerza su compromiso con la nutrición como pilar del desarrollo.
Con más de 3.000 colaboradores y una red nacional de abastecimiento, Comepar consolida su rol como aliado estratégico en iniciativas sociales. Su planta industrial en Areguá amplió capacidad a más de 100 toneladas diarias y hasta 300.000 raciones, fortaleciendo su modelo de producción con altos estándares de seguridad e inocuidad alimentaria.