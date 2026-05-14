Empresariales
14 de mayo de 2026 a la - 01:00

Comepar reafirma apoyo a Teletón en La Comilona

Equipo de Comepar en La Comilona de Teletón.
Equipo de Comepar en La Comilona de Teletón.Pedro Gonzalez

Comepar reafirmó su compromiso con la solidaridad al participar una vez más en la Comilona de Teletón Paraguay, realizada el 10 de mayo en Asunción. A través de su equipo de nutricionistas, tecnólogos de alimentos y cocineros, brindó el servicio de alimentación para 1.500 voluntarios, con almuerzos y postres diseñados para sostener la intensa jornada.

Por ABC Color

Además, la empresa instaló un espacio para niños y familias con actividades lúdicas, juegos, burbujas y experiencias digitales, donde promovió mensajes sobre alimentación saludable de forma educativa y recreativa. Esta participación refuerza su compromiso con la nutrición como pilar del desarrollo.

Con más de 3.000 colaboradores y una red nacional de abastecimiento, Comepar consolida su rol como aliado estratégico en iniciativas sociales. Su planta industrial en Areguá amplió capacidad a más de 100 toneladas diarias y hasta 300.000 raciones, fortaleciendo su modelo de producción con altos estándares de seguridad e inocuidad alimentaria.