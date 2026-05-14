Comepar reafirma apoyo a Teletón en La Comilona

Comepar reafirmó su compromiso con la solidaridad al participar una vez más en la Comilona de Teletón Paraguay, realizada el 10 de mayo en Asunción. A través de su equipo de nutricionistas, tecnólogos de alimentos y cocineros, brindó el servicio de alimentación para 1.500 voluntarios, con almuerzos y postres diseñados para sostener la intensa jornada.