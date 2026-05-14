Fundación Itaú: “Emergentes” impulsa proyectos culturales

La iniciativa, desarrollada por la Fundación Itaú Paraguay y la Fundación Carlos Pusineri Scala, seleccionará 24 proyectos para participar de una residencia artística en Asunción con todos los gastos cubiertos.

Además, 12 propuestas recibirán fondos concursables de G. 10.000.000 destinados al desarrollo e implementación de proyectos culturales.

Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 29 de junio a través de Emergentes Paraguay.

Desde su creación en 2019, Emergentes ha acompañado a más de 1.200 artistas durante sus etapas iniciales de sus carreras, promoviendo espacios de formación, intercambio y visibilidad para creadores de distintas regiones y disciplinas.

La convocatoria está orientada a artistas y gestores culturales mayores de 18 años, sin límite de edad, que residan en Paraguay y cuenten con hasta cinco años de trayectoria profesional.

Como parte del proceso, los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de participar de una residencia artística intensiva de tres días, instancia que incorpora mentorías, capacitación y espacios de vinculación entre referentes culturales de distintos territorios.

Desde las fundaciones organizadoras destacaron que Emergentes se consolidó como un espacio de conexión, crecimiento y construcción colectiva para nuevas generaciones de creadores paraguayos, fortaleciendo el ecosistema cultural y creativo nacional.