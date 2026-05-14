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14 de mayo de 2026 a la - 01:00

Semana masónica revive memoria, debate y legado

Serenísimo Gran Maestro, José Miguel Fernández Zacur.
Serenísimo Gran Maestro, José Miguel Fernández Zacur.Fernando Romero, ABC Color

La historia, el pensamiento crítico y la tradición marcaron una nueva edición de la Semana del Masón Paraguayo, organizada por la Gran Logia Simbólica del Paraguay, bajo el liderazgo del Serenísimo Gran Maestro, José Miguel Fernández Zacur, única institución reconocida como regular por la Gran Logia Unida de Inglaterra, considerada madre de la masonería universal.

Por ABC Color

La propuesta, abierta al público, buscó acercar la historia y los valores de la masonería a la ciudadanía mediante actividades culturales y espacios de reflexión.

El ciclo comenzó con la presentación del libro 20 años del cisma de la masonería paraguaya. Crónicas, memoria y verdad, de Fabián Chamorro y Aníbal Peris, es una obra que revisa uno de los episodios más significativos de la masonería nacional a través de testimonios y documentos históricos.

La programación continuó con Piedra y Libertad, una experiencia teatral ambientada en un templo masónico que imaginó un encuentro entre Bernardino Caballero y Cecilio Báez.

La obra propuso un diálogo sobre nación, poder y libertad, incorporando además la figura de James Anderson, referente de la masonería moderna. Las funciones se realizaron en el Palacio Masónico y estuvieron acompañadas por recorridos especiales en el museo de la institución.