Semana masónica revive memoria, debate y legado

La propuesta, abierta al público, buscó acercar la historia y los valores de la masonería a la ciudadanía mediante actividades culturales y espacios de reflexión.

El ciclo comenzó con la presentación del libro 20 años del cisma de la masonería paraguaya. Crónicas, memoria y verdad, de Fabián Chamorro y Aníbal Peris, es una obra que revisa uno de los episodios más significativos de la masonería nacional a través de testimonios y documentos históricos.

La programación continuó con Piedra y Libertad, una experiencia teatral ambientada en un templo masónico que imaginó un encuentro entre Bernardino Caballero y Cecilio Báez.

La obra propuso un diálogo sobre nación, poder y libertad, incorporando además la figura de James Anderson, referente de la masonería moderna. Las funciones se realizaron en el Palacio Masónico y estuvieron acompañadas por recorridos especiales en el museo de la institución.