Bon o Bon rinde homenaje a las madres que construyeron el Paraguay

Paraguay es el único país del mundo en el que el Día de la Madre y el Día de la Independencia se celebran el mismo día: el 15 de mayo.

Esta decisión no fue casual, ya que desde 1924, los paraguayos elegimos rendir tributo a las madres como el corazón de la historia, porque que fueron ellas quienes, en los momentos más difíciles de la historia nacional, guardaron en su memoria y en su cuerpo todo lo que hoy nos define: el guaraní, la música del arpa, las recetas, la costumbre del tereré compartido, los relatos del imaginario popular.

Es desde esa verdad histórica que nace Siempre Mamá: una campaña impulsada por Bon o Bon, marca de Arcor Paraguay, que propone convertir el espacio público en un acto de homenaje a las madres paraguayas como guardianas de la cultura y la identidad nacional.

Arte en el centro de Asunción

El eje de la campaña es una intervención artística en Fotogalería Fulgencia Almirón, espacio emblemático del centro de Asunción, administrado por la Municipalidad de Asunción.

Esta acción cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, que acompaña la iniciativa como parte de su compromiso con la promoción de la cultura y la identidad paraguaya en el espacio público.

La propuesta estará abierta al público desde el 15 de mayo, en la Fotogalería Fulgencia Almirón, ubicada en la plaza de la Democracia, y se podrá visitar de forma permanente hasta el 15 de noviembre del corriente año.

El acceso es libre y gratuito.

Se suma al recorrido cultural de la ciudad durante las fechas patrias y busca convertirse en un punto de encuentro para quienes quieran acercarse, recorrer y llevarse un pedacito de nuestra historia en una imagen.

El estilo visual de la instalación está inspirado en la ilustración editorial latinoamericana contemporánea: colores vibrantes, figuras cálidas, escenas que invitan a descubrir múltiples historias en una misma composición.

Los colores amarillo y rojo, identidad cromática de Bon o Bon, son el hilo conductor visual de toda la obra.

Y para que esta narrativa trascienda el espacio público y llegue a las manos de los consumidores, lanzarán una edición especial de la caja de Bon o Bon denominada: Amor por lo Nuestro.

Este producto será como una extensión de la obra artística, rindiendo tributo a los íconos de nuestra cultura, como el Panteón de los Héroes, el lapacho y el tereré, y busca llevar ese mismo espíritu a algo cotidiano, convirtiendo el homenaje a las madres y a la historia del país en un detalle que también se puede regalar y compartir.

¿Por qué Bon o Bon?

Bon o Bon es una marca que forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos desde hace décadas.

Su presencia en cada celebración familiar, en cada cumpleaños, en cada momento de dulzura compartida, la convierte en un actor natural de esta historia.

La campaña Siempre Mamá de Bon o Bon se identifica con los valores de dulzura, celebración y afecto que las madres paraguayas usaron de inspiración para reconstruir y preservar la identidad paraguaya.

Con esto Bon o Bon busca acompañar ese sentimiento, rindiendo tributo a las madres paraguayas. Se trata de un homenaje que nace desde la emoción y el respeto a nuestra historia.

Este Día de las Madres, decilo con Bon o Bon.