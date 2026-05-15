Empresariales
15 de mayo de 2026 a la - 01:00

Celebran desde la educación en valores

Prof. Dr. Dionisio Ortega y Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega.
Prof. Dr. Dionisio Ortega y Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega.Gentileza

En el marco de la conmemoración del 90 aniversario de la inmigración japonesa en el Paraguay, declarada de Interés Nacional por ambas Cámaras del Poder Legislativo, la comunidad educativa del Nihon Gakko se adhiere a las celebraciones reafirmando su compromiso de seguir contribuyendo con el desarrollo del país desde la formación integral de las nuevas generaciones.

Por ABC Color

Desde su creación la institución educativa cultiva en el aula los valores tradicionales de la cultura japonesa, a través del proceso de mejora continua denominado Kaizén.

El Nihon Gakko nació el 8 de marzo de 1993 como Escuela Primaria y Pre-primaria por iniciativa de sus fundadores, el Prof. Dr. Dionisio Ortega y la Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega, quienes tras estudiar educación comparada en Japón crearon una institución para difundir pautas y valores de la cultura japonesa. De allí surge el lema del Colegio y la Escuela: “Educación en valores”. La institución cumplió 33 años de existencia formando a niños y jóvenes desde el Nivel Inicial hasta el Bachillerato complementando el currículo oficial con idioma japonés, Origami (arte del plegado de papel), Danza japonesa, Ceremonia del Té, Karate Do y Béisbol, este último deporte a cargo de un voluntario de la JICA, el señor Kazu Shinohara. Desde su apertura con 65 alumnos, hasta 2025 han egresado 2080 bachilleres. La misión educativa se expande a nivel superior con la Universidad Nihon Gakko, creada por Ley 3688 del 31 de diciembre de 2008.