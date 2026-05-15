Noventa años de labor japonesa: huella de progreso en Paraguay

Hoy, la herencia Nikkei trasciende los campos para insertarse en el tejido social y tecnológico paraguayo con una identidad compartida.

Japón buscó horizontes alternativos y encontró en Paraguay un destino dispuesto a recibirlos para revitalizar al país tras la Guerra del Chaco. Finalmente, el 15 de mayo de 1936 se fundó La Colmena, en el departamento de Paraguarí, convirtiéndose en el primer asentamiento agrícola japonés oficial en suelo paraguayo.

En esta etapa inicial, el gobierno del Cnel. Rafael Franco autorizó por decreto el ingreso experimental de un centenar de familias agrícolas. Para 1941, habían ingresado un total de 123 familias conformadas por 790 personas que enfrentaron el desafío de abrir claros en bosques vírgenes infestados por langostas.

La segunda etapa migratoria se reinició en la década de 1950. Un hito decisivo ocurrió el 22 de julio de 1959, con la firma de un acuerdo bilateral que autorizaba el ingreso de hasta 85.000 japoneses en un lapso de treinta años.

Bajo este nuevo marco legal, surgieron colonias que hoy integran el cinturón productivo más próspero de las regiones sur y este del territorio. Localidades como Federico Chávez, Fram, La Paz, Santa Rosa, Pirapó e Yguazú se consolidaron como modelos de planificación urbana y rural entre 1955 y 1961. Los colonos transformaron montes vírgenes en tierras altamente productivas mediante el trabajo asociativo y la sólida organización de sus propias cooperativas agrícolas.

La contribución más significativa de esta inmigración reside en la modernización de la matriz productiva nacional, destacándose la introducción y el auge de la soja. El trabajo técnico de las colonias Nikkei permitió que Paraguay se posicionara como el cuarto exportador mundial de esta oleaginosa en la actualidad. Además, fomentaron el cultivo de trigo, hortalizas antes desconocidas y la innovadora técnica de siembra directa para la conservación de los suelos fértiles. Hoy en día, se estima que la comunidad japonesa y sus descendientes alcanzan las 10.000 personas, integrando hasta cinco generaciones plenamente arraigadas en el país. Esta población posee una identidad bicultural definida como “200%”, donde lo paraguayo y lo japonés conviven sin contradicciones en un mestizaje lingüístico y cultural fascinante. Los descendientes Nikkei se destacan actualmente como profesionales en medicina, ingeniería, derecho y diplomacia, ocupando roles de liderazgo en la sociedad.

La relación bilateral ha evolucionado hacia una asociación estratégica centrada en la innovación, la agricultura inteligente y el desarrollo de la economía verde. Proyectos tecnológicos emblemáticos, como el desarrollo del nanosatélite GuaraniSat1, reflejan la profundidad de la transferencia de conocimiento alcanzada entre ambos pueblos. A noventa años de los primeros pasos en La Colmena, el legado japonés es un patrimonio nacional que garantiza un futuro de progreso compartido.