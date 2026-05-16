Bodega Boutique abrió sus puertas en el Mariscal

La firma, que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el mercado, apuesta a un nuevo formato dentro del shopping con el objetivo de acercarse tanto al público local como a los turistas que visitan Asunción.

Alejandro Carrizosa, director y gerente general de Boutique, explicó que el nuevo local busca ofrecer una experiencia orientada a regalos, celebraciones y consumo especializado, incorporando etiquetas nacionales e internacionales.

La propuesta incluye vinos franceses y argentinos, whisky escocés y japonés, bourbon estadounidense, gin de distintas partes del mundo y una destacada selección de rones paraguayos. Además de la comercialización de productos premium, Boutique impulsa actividades de formación con sommeliers, baristas y especialistas.