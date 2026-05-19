Empresariales
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Club de Ejecutivos lanza programa de “Mentoring”

Importante participación en el programa de “Mentoring”.
Importante participación en el programa de “Mentoring”.ARCENIO ACUÑA

El Club de Ejecutivos del Paraguay realizó el kick off de su programa de “Mentoring 2026”, orientado al desarrollo profesional y al fortalecimiento del liderazgo empresarial a través del intercambio entre socios. La jornada fue en el Sheraton Asunción Hotel y contó con un encuentro de alineación y lineamientos junto a Gabriela Teasdale, quien acompañó el inicio del proceso con una charla orientada a metodología, expectativas y dinámica del programa.

Por ABC Color

En esta primera fase, el programa de “Mentoring 2026” contará con 65 duplas conformadas entre mentores y mentees, consolidando una de las ediciones con mayor participación e interés desde su lanzamiento.

El programa propone un espacio de acompañamiento entre pares, donde referentes empresariales comparten experiencia, visión y aprendizajes con otros socios que buscan potenciar su desarrollo profesional y liderazgo.

Desde el Club de Ejecutivos destacaron que el crecimiento de esta edición refleja el interés de la comunidad empresarial en generar espacios de formación, networking y construcción colectiva.