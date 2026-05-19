Club de Ejecutivos lanza programa de “Mentoring”

En esta primera fase, el programa de “Mentoring 2026” contará con 65 duplas conformadas entre mentores y mentees, consolidando una de las ediciones con mayor participación e interés desde su lanzamiento.

El programa propone un espacio de acompañamiento entre pares, donde referentes empresariales comparten experiencia, visión y aprendizajes con otros socios que buscan potenciar su desarrollo profesional y liderazgo.

Desde el Club de Ejecutivos destacaron que el crecimiento de esta edición refleja el interés de la comunidad empresarial en generar espacios de formación, networking y construcción colectiva.