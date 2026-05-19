Empresariales
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Colegio de San José hará la mayor fiesta deportiva

El Colegio de San José organiza un multitudinario intercolegial.
El Colegio de San José organiza un multitudinario intercolegial.ARCENIO ACUÑA

El Colegio de San José prepara la mayor fiesta deportiva estudiantil del país, bajo el lema “Legado de honor”.

Por ABC Color

Con el objetivo de fomentar el deporte y la integración, esta edición prevé la participación de 44 instituciones y más de 4.500 atletas en 18 disciplinas deportivas, con competencias simultáneas en 10 canchas habilitadas en la Quinta del Colegio San José y el Estadio León Coundou.

La fase de grupos será el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo, y las semifinales y finales el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, en fútbol de campo, futsal, vóley de piso, vóley de playa, básquet (5x5 y 3x3), handball, tenis, pádel, rugby (tag y seven) y atletismo.

Bajo el lema “Crear, construir y aportar al bienestar común”, se realizará el concurso de arte del Intercolegial San José 2026, orientada a promover la creatividad, la expresión artística y valores como la solidaridad, la convivencia y el compromiso social. La jornada incluirá modalidades como grafito, acuarela, collage, lápices de colores, marcadores y técnica mixta. Las mejores hinchadas también tendrán importantes premios.