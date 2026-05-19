Colegio de San José hará la mayor fiesta deportiva

Con el objetivo de fomentar el deporte y la integración, esta edición prevé la participación de 44 instituciones y más de 4.500 atletas en 18 disciplinas deportivas, con competencias simultáneas en 10 canchas habilitadas en la Quinta del Colegio San José y el Estadio León Coundou.

La fase de grupos será el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo, y las semifinales y finales el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, en fútbol de campo, futsal, vóley de piso, vóley de playa, básquet (5x5 y 3x3), handball, tenis, pádel, rugby (tag y seven) y atletismo.

Bajo el lema “Crear, construir y aportar al bienestar común”, se realizará el concurso de arte del Intercolegial San José 2026, orientada a promover la creatividad, la expresión artística y valores como la solidaridad, la convivencia y el compromiso social. La jornada incluirá modalidades como grafito, acuarela, collage, lápices de colores, marcadores y técnica mixta. Las mejores hinchadas también tendrán importantes premios.