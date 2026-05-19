La APAP presenta su nueva Comisión Directiva

La nueva Comisión Directiva está conformada por Mauricio Alfaro como presidente; Rodrigo Weiberlen como vicepresidente; Sonia Biedermann como secretaria; Gloria Ocampos como tesorera; Pascual Rubiani, Coti Urbieta, Martín Nasta y Rodolfo Gómez como vocales; y Horacio Estigarribia y Giovanni Almada como síndico titular y síndico suplente, respectivamente.

La nueva gestión asume el compromiso de seguir impulsando una agenda enfocada en la profesionalización del sector, la promoción de buenas prácticas, la formación de talento, el fortalecimiento del vínculo entre agencias, anunciantes y otros actores de la industria, así como la generación de espacios de conversación que permitan consolidar el rol estratégico de la publicidad en el desarrollo de marcas, negocios y cultura.

“Es un honor enorme asumir este rol”, expresó Mauricio Alfaro, nuevo presidente de la APAP.