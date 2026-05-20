KGM hizo el primer lanzamiento global de la nueva Musso en Turquía

El evento se desarrolló en abril pasado, en Capadocia e incluyó un programa de test drive en rutas urbanas y off-road, con recorridos por zonas emblemáticas como Devrent Valley y Zelve, permitiendo evaluar el desempeño y confort de la pickup en distintas condiciones.

Durante la actividad, el presidente de KGM, Jea-sun Kwak, presentó la estrategia global de la marca, los planes de expansión internacional y la hoja de ruta de productos.

Además, mantuvo reuniones con medios, reforzando el posicionamiento de la Musso como modelo clave en la estrategia global.

Kwak destacó que la Musso alcanzó más del 50% de participación en el mercado pickup de Corea hasta marzo, evidenciando su competitividad global.

También señaló que Turquía se mantiene como el principal mercado de exportación, con 13.337 unidades exportadas en 2025 y 6.082 unidades acumuladas hasta marzo de 2026.

Los asistentes valoraron positivamente el modelo, destacando su combinación de confort de SUV premium, capacidad off-road y versatilidad, junto con su estabilidad y respuesta de conducción.

KGM continúa fortaleciendo su expansión global mediante nuevos lanzamientos, eventos de test drive y alianzas estratégicas en mercados internacionales, incluyendo recientes actividades en Alemania y avances en Vietnam.

Musso: “Korea’s original pickup”

La nueva Musso representa la evolución de la pickup original de Corea, combinando robustez, tecnología y versatilidad para el trabajo, el uso diario y la aventura.

Con más de 24 años de trayectoria en el segmento y cerca de 500.000 unidades vendidas, KGM consolida su legado en el mercado de pickups.

Su diseño exterior refuerza el carácter auténticamente off-road con una imagen sólida y moderna, destacando la firma lumínica DRL, parrilla robusta, detalles LED y una carrocería de líneas atléticas que transmiten fuerza y presencia.

La Musso estará disponible en siete colores: Smoke Taupe, Grand White, Sandstone Beige, Amazonia Green, Marble Grey, Ultramarine y Space Black.

En el interior incorpora doble pantalla panorámica de 12,3”, interfaz Athena 3.0, sistema Shift-by-Wire (SBW), freno de estacionamiento electrónico (EPB), cargador inalámbrico, climatizador bi-zona e iluminación ambiental de 32 colores, ofreciendo una experiencia moderna e intuitiva.

En términos de performance, la Musso ofrecerá motorizaciones diésel y nafteras con hasta 225 PS de potencia, asociadas a transmisiones automáticas de 6 velocidades.

Incorpora además sistema 4WD, diferencial bloqueable (LD), dirección eléctrica R-EPS y capacidades off-road optimizadas con 245 mm de despeje y hasta 3,5 toneladas de capacidad de remolque.

La caja de carga se ofrece en dos configuraciones: Musso y Musso Grand, con hasta 1.262 litros de capacidad y hasta 700 kg de carga útil, según versión.

Suma apertura electrónica del portón, iluminación LED en la caja, escalones traseros integrados y múltiples ganchos de amarre para mayor funcionalidad.

SsangYong KGM es representado en Paraguay por Automotor S.A.

Para más información al (021) 729-7878 y en sus redes sociales: @automotorparaguay y @kgm.paraguay.oficial.