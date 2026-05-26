Cervepar y Pilsen llevaron las fiestas patrias rumbo al Mundial

Como parte de esta iniciativa, Pilsen lanzó banderas de edición limitada que llevan impresas frases que representan el orgullo de ser paraguayos: “Vencer o morir”, “Orgullosamente paraguaya” y “Esta bandera es un privilegio”, acompañando la expectativa que existe alrededor del primer partido de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026, previsto para el 12 de junio.

Las banderas especiales estuvieron exhibidas sobre la calle Palma, en Asunción, donde cientos de personas se acercaron para retirar gratuitamente la bandera con la frase de su preferencia acompañando las distintas actividades durante el 14 de mayo en el Centro Histórico de Asunción.

Actualmente, las banderas también pueden canjearse en 80 puntos del país, buscando llegar a todos los rincones y extender la previa mundialista a nivel nacional. El objetivo de esta acción fue fortalecer, a través de estas banderas, el amor por nuestros colores y el orgullo de ser paraguayos, al tiempo de comenzar a vivir un ambiente propio de un Mundial de Fútbol, una emoción que no se experimenta en nuestro país desde hace 16 años.

La propuesta de la marca también incluyó un vallado intervenido con tapitas en forma de escarapela y la entrega gratuita de banderas pequeñas para autos. Como parte de la activación, quienes se llevaban ambos obsequios recibían además un chopp de Pilsen, sumando así una experiencia que invitaba a vivir y compartir el orgullo patrio.