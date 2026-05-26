Corre con Bridgestone" reunirá a corredores de todo el país en Ciudad del Este

La corrida es organizada por Nasser Cubiertas en conjunto con Sport Track Eventos, consolidando una propuesta que busca fomentar el deporte, la integración y el bienestar a través de una experiencia de alto nivel.

La competencia contará con un circuito oficial de cinco kilómetros sobre asfalto, teniendo como punto de largada y llegada el local de Nasser Cubiertas, ubicado en el kilómetro seis y medio de la avenida San Blas.

El recorrido abarcará la avenida San Blas, pasando por el multiviaducto y continuando por la avenida Perú para luego retornar hasta la zona de llegada en Nasser Cubiertas, ofreciendo un trayecto dinámico y desafiante para los participantes.

El evento tendrá 11 categorías, permitiendo la participación de corredores de diferentes edades y niveles competitivos. De la misma manera, la organización anunció importantes premios para los mejores posicionados de cada categoría.

“Corre con Bridgestone” contará también con la presencia de corredores de alto nivel y atletas de reconocimiento nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más destacados del calendario regional.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la plataforma oficial: web.timio.com.py.

La organización invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta deportiva, que combinará energía, deporte, superación y pasión por correr en una jornada única para Ciudad del Este y toda la región.