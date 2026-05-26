Empresariales
26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Economistas celebran 80 años del gremio en el país

Econ. Cristina Muñoz, recientemente electa presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay.
Econ. Cristina Muñoz, recientemente electa presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay.Gentileza

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay conmemoró el Día del Economista Paraguayo y celebró los 80 años de fundación de la institución con una agenda de actividades orientadas al análisis económico y la formación profesional.

Por ABC Color

La denominada Semana del Economista se inició ayer, 25 de mayo, con una Sesión de Honor conmemorativa y el lanzamiento del curso Gestión del Suministro y Contrataciones Públicas, dirigido a profesionales vinculados al área económica y administrativa.

Las actividades continuarán el 28 de mayo, a las 18:00, con la conferencia La Calidad del Gasto Público, a cargo del ministro de Economía, Dr. Óscar Lovera, quien abordará los desafíos relacionados con la eficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

El cierre de la agenda será el 29 de mayo, a las 19:00, con la conferencia América Latina en un mundo convulsionado, presentada por el Dr. Carlos Fernández Valdovinos, enfocada en el contexto económico regional e internacional.

Todas las actividades se desarrollarán en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay, ubicada en la calle Mariscal López 887.