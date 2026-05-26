Economistas celebran 80 años del gremio en el país

La denominada Semana del Economista se inició ayer, 25 de mayo, con una Sesión de Honor conmemorativa y el lanzamiento del curso Gestión del Suministro y Contrataciones Públicas, dirigido a profesionales vinculados al área económica y administrativa.

Las actividades continuarán el 28 de mayo, a las 18:00, con la conferencia La Calidad del Gasto Público, a cargo del ministro de Economía, Dr. Óscar Lovera, quien abordará los desafíos relacionados con la eficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

El cierre de la agenda será el 29 de mayo, a las 19:00, con la conferencia América Latina en un mundo convulsionado, presentada por el Dr. Carlos Fernández Valdovinos, enfocada en el contexto económico regional e internacional.

Todas las actividades se desarrollarán en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Paraguay, ubicada en la calle Mariscal López 887.