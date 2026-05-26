Más de 300 invitados en la celebración del 25 de mayo, en la Embajada Argentina

La actividad, que recibió más de 300 invitados, contó con la participación de autoridades nacionales como el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar; el ministro de Defensa Nacional, Oscar Luis Gonzalez, el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz, el presidente de la Corte Suprema, Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto Sborovsky, el Viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Ángel Aranda Daroczi, el ministro de la Senatur, Jacinto Santa María Ammatuna, así como legisladores, referentes de cámaras sectoriales y del sector privado.

Durante su discurso, el Embajador Nielsen destacó la excepcional profundidad histórica, humana y económica que caracteriza a la relación entre la Argentina y el Paraguay, señalando que pocos vínculos bilaterales en América del Sur poseen un nivel de integración tan intenso y cotidiano.

La recepción incluyó espacios institucionales, gastronómicos, culturales y turísticos exhibiendo la diversidad productiva y cultural argentina.

En el bloque turístico participaron representantes de provincias y ciudades argentinas, como Jujuy, Salta, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba junto con empresas y operadores del sector aerocomercial, hotelero y vitivinícola, como Flybondi, Paranair, Bodegas de Argentina y la consultora Noddo Hotels.

Asimismo, se realizaron presentaciones promocionales y sorteos de experiencias turísticas para fortalecer el flujo de visitantes, la conectividad regional y el intercambio turístico entre la Argentina y el Paraguay.

El evento contó con espacios de exhibición y degustación de productos y stands institucionales, entre ellas Retail S.A., Ramírez Díaz de Espada (Terrazas de los Andes), Arcor, Havanna, Cabrales, Laboratorio Bagó del Paraguay S.A., Grido, Trovato —con productos de Paladini, Danette, Granix y Casancrem—, Almacén de Pizzas, Grupo ACSA (vinos), La Cabrera, Franui y S6.

La organización y coordinación de la recepción contó con el trabajo conjunto de la Agregaduría Militar Argentina en Paraguay.

La Embajada agradeció a Consorcio Events, responsable del soporte técnico integral, la iluminación y el sonido.

La representación diplomática expresó también su reconocimiento al Banco Nación Argentina, ANIBA Construcciones e Industrias, la Entidad Binacional Yacyretá, Prosegur Paraguay S.A., Sancor Seguros del Paraguay, Latincomp Paraguay S.R.L., Puente Casa de Bolsa S.A., CPA Ferrere, Crux Marine, Corporación Siegfried (Roemmers), Distribuidora Dirigida DDA, EUDISA Desarrollos Inmobiliarios y Matías Consolani-Tu Residencia.

Asimismo, la Embajada expresó su reconocimiento a la Orquesta de la Policía Nacional del Paraguay y a los músicos de la Banda de la Fuerza Aérea Paraguaya.