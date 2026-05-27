AMBIZ impulsa profesionalización con formación superior inspirada en modelo estadounidense

AMBIZ implementa en Paraguay un modelo de educación superior inspirado en Estados Unidos, respaldado por la excelencia académica que caracteriza al CCPA a lo largo de su historia. Esta propuesta combina visión internacional con aplicación local, para formar profesionales capaces de generar impacto concreto en organizaciones y proyectos emprendedores.

La institución ofrece programas y cursos diseñados sobre competencias que hoy requieren las empresas: habilidades técnicas, habilidades blandas y manejo del inglés como idioma universal para los negocios. El objetivo es claro: formar perfiles que no solo comprendan los cambios del entorno, sino que sepan actuar con criterio, liderazgo y resultados.

Con el lema “Hacer es aprender”, AMBIZ promueve metodologías activas y experiencias basadas en la práctica, donde el aprendizaje se construye con casos reales, resolución de desafíos y aplicación directa al mundo laboral. Esta mirada permite acelerar la empleabilidad, fortalecer alianzas con el sector productivo y potenciar el emprendedurismo con bases sólidas.

En esta nueva etapa del país, AMBIZ reafirma su compromiso de contribuir a la profesionalización de Paraguay con una educación superior moderna, cercana y orientada al futuro del trabajo.