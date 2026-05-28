Bacon celebra el Día de la Hamburguesa con su llegada a Argentina

Lo que comenzó como una preparación simple se convirtió con el paso de los años en un fenómeno cultural capaz de reunir sabores, estilos y experiencias que atraviesan generaciones.

En nuestro país, una de las marcas que logró posicionarse con fuerza dentro del competitivo universo burger es Bacon Burgers, una cadena que supo conectar con el público a través de una propuesta basada en ingredientes frescos, identidad propia y cercanía con sus clientes.

El crecimiento de las hamburgueserías artesanales transformó la manera de consumir este clásico gastronómico.

Hoy, los consumidores buscan calidad, autenticidad y experiencias diferenciadas, elementos que impulsaron el auge de marcas regionales capaces de competir con grandes cadenas internacionales.

En ese contexto, Bacon Burgers consolidó una identidad reconocible dentro del mercado paraguayo gracias a una fórmula que combina carne fresca, panes horneados en el momento y recetas que priorizan el sabor y la experiencia del cliente.

La marca también construyó una comunidad fiel que acompaña cada una de sus iniciativas, convirtiéndose en mucho más que un local gastronómico.

El Día de la Hamburguesa encuentra a la empresa atravesando uno de los momentos más importantes de su historia.

La cadena paraguaya inaugura hoy su nueva sucursal en Resistencia, Argentina, marcando así un nuevo paso en su proceso de expansión regional.

Con esta apertura, Bacon Burgers es una de las primeras cadenas paraguayas de hamburguesas en ingresar al mercado argentino, apostando por llevar su propuesta gastronómica más allá de las fronteras nacionales.

Además del crecimiento comercial, Bacon Burgers logró fortalecer una comunidad que acompaña a la marca desde hace años, participando activamente en acciones sociales, eventos e iniciativas que forman parte de su identidad y de su vínculo con los clientes.

La llegada a Argentina representa una oportunidad de posicionar una marca paraguaya dentro de uno de los mercados gastronómicos más competitivos de la región, coincidiendo además con una fecha emblemática para los fanáticos de las hamburguesas.

Bacon Burgers tiene tres locales en Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y Luque. Más detalles en su cuenta de Instagram @bacon.py.