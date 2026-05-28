Combo Burger King 28 y una promo 2x1 por el Día de la Hamburguesa

La acción llega en un momento especial para la marca, tras haber sido reconocida recientemente como Top of Mind en la categoría hamburguesas.

Con esta distinción, se reafirma el lugar que Burger King ocupa en la cabeza y preferencia de los consumidores.

Porque cuando llega el Día de la Hamburguesa, todas las marcas quieren ser las elegidas. Pero hay una que ya es la favorita en la mente de la gente.

Por eso, este año Burger King presenta el combo Burger King 28.

Esta propuesta especial está disponible únicamente durante hoy, acompañada por una promo 2x1 para celebrar una de las fechas más esperadas por los amantes de las hamburguesas.

La campaña juega con una idea simple: el Día de la Hamburguesa no se celebra con cualquier hamburguesa, se celebra con la que ya estaba en tu cabeza.

La promo está disponible solamente hoy en restaurantes Burger King de todo el país.

Hamburguesa a la parrilla, el sello de BK

Burger King es una reconocida cadena internacional que logró consolidar su presencia en Paraguay posicionándose como una de las principales opciones dentro del segmento de comida rápida.

La marca se caracteriza por sus hamburguesas preparadas a la parrilla, una propuesta que se convirtió en su sello distintivo a nivel mundial.

En el mercado local, Burger King continúa expandiendo su presencia con locales en puntos estratégicos y una oferta que combina hamburguesas clásicas, promociones y experiencias pensadas para distintos públicos.

La cadena también apuesta a la innovación constante en su menú y a campañas especiales en fechas emblemáticas como el Día de la Hamburguesa, una de las celebraciones más importantes para el sector gastronómico.