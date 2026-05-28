KGM: exhiben la nueva Musso 2026 en Turquía

El evento se desarrolló en Capadocia e incluyó un programa de test drive en rutas urbanas y off-road, con recorridos por zonas emblemáticas como Devrent Valley y Zelve, permitiendo evaluar el desempeño y confort de la pickup en distintas condiciones.

Durante la actividad, el presidente de KGM, Jea-sun Kwak, presentó la estrategia global de la marca, los planes de expansión internacional y la hoja de ruta de productos.

Kwak destacó que la Musso alcanzó más del 50% de participación en el mercado pickup de Corea hasta marzo, evidenciando su competitividad global.

De la misma manera, señaló que Turquía se mantiene como el principal mercado de exportación, con 13.337 unidades exportadas en 2025 y 6.082 unidades acumuladas hasta marzo de 2026.