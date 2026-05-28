Empresariales
28 de mayo de 2026 a la - 08:37

Mostaza celebra el Día de la Hamburguesa con promociones imperdibles

Mostaza continúa conquistando consumidores con su propuesta de hamburguesas y combos innovadores.
Mostaza continúa conquistando consumidores con su propuesta de hamburguesas y combos innovadores.GENTILEZA

Para los que nunca se achican, el Día de la Hamburguesa se festeja en grande. “En Mostaza armamos una previa con promos imperdibles para disfrutar más sabor, más combos y más razones para compartir”, invitan.

Por ABC Color

Hoy, a través de la app oficial de Mostaza, los clientes podrán acceder a beneficios exclusivos, como:

  • Combo Mega Cuarto Grande con 25% off a G.33.500.
  • Comprando 1 Combo Mega Cuarto Grande, el segundo combo tendrá 70% off.

Y para quienes prefieren disfrutar desde la comodidad de sus casas, también habrá promociones especiales para sumar aún más beneficios.

Las papas fritas acompañan las hamburguesas de Mostaza.
Las papas fritas acompañan las hamburguesas de Mostaza.

Estas ofertas están disponibles hasta el domingo 31 de mayo.

“Se activarán ofertas exclusivas en nuestra app pidiendo delivery y a través de PedidosYa", anuncian desde Mostaza.

Estos beneficios incluyen:

  • 1 Combo Cuarto Mega a G. 35.000.
  • 2 Cuarto Mega + 2 papas regulares a G. 63.000.
Mostaza apuesta a nuevas experiencias gastronómicas para celebrar una de las fechas más esperadas por los fanáticos burger.
Mostaza apuesta a nuevas experiencias gastronómicas para celebrar una de las fechas más esperadas por los fanáticos burger.

“Porque el Día de la Hamburguesa no es para achicarse. Es para disfrutarlo con todo", celebran.

Más detalles en @mostazaok.py.