Mostaza celebra el Día de la Hamburguesa con promociones imperdibles

Hoy, a través de la app oficial de Mostaza, los clientes podrán acceder a beneficios exclusivos, como:
- Combo Mega Cuarto Grande con 25% off a G.33.500.
- Comprando 1 Combo Mega Cuarto Grande, el segundo combo tendrá 70% off.
Y para quienes prefieren disfrutar desde la comodidad de sus casas, también habrá promociones especiales para sumar aún más beneficios.
Estas ofertas están disponibles hasta el domingo 31 de mayo.
“Se activarán ofertas exclusivas en nuestra app pidiendo delivery y a través de PedidosYa", anuncian desde Mostaza.
Estos beneficios incluyen:
- 1 Combo Cuarto Mega a G. 35.000.
- 2 Cuarto Mega + 2 papas regulares a G. 63.000.
“Porque el Día de la Hamburguesa no es para achicarse. Es para disfrutarlo con todo", celebran.
Más detalles en @mostazaok.py.