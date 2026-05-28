Munich Original presenta la promo “La 12 juega en el quincho”

Esta campaña está pensada para premiar a la verdadera hinchada paraguaya.

Bajo el concepto “Sponsor Oficial de la Hinchada”, Munich Original sorteará diariamente increíbles premios para convertir cada partido en una verdadera fiesta.

Durante la promoción se realizarán dos sorteos diarios, entregando un total de 140 combos ganadores.

Cada combo incluye: 1 Smart TV de 55” y 1 conservadora llena de productos Munich Original.

Participar es muy fácil. Los consumidores solo deben escanear el QR y cargar el código bajo tapa para ingresar automáticamente a los sorteos.

Con esta promoción, Munich Original busca seguir acompañando los encuentros entre amigos, el ritual del quincho y la emoción de alentar juntos, porque cuando juega la selección, la 12 juega en el quincho.

Munich Original es una emblemática marca paraguaya de cerveza premium lanzada al mercado el 3 de noviembre de 1978 por la Compañía Cervecera Asunción SA, perteneciente al Grupo Riquelme.

Desde su fundación en la planta de Itá Enramada, la marca revolucionó la industria local al fusionar una receta inspirada en la tradición cervecera alemana con ingredientes de alta calidad, incluyendo lúpulos aromáticos importados de Europa.

A lo largo de su historia, se destacó por su espíritu innovador, marcando un hito en 1980 al introducir la primera cerveza en lata en el mercado de Paraguay.

Su riguroso proceso de elaboración le ha valido múltiples medallas de oro por el prestigioso instituto internacional Monde Selection.