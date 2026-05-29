De La Sobera afianza su presencia con máquinas y vehículos

De La Sobera marca fuerte presencia en una de las vitrinas más importantes del agronegocio nacional.

Desembarcó en Loma Plata con una propuesta integral que reúne sus líneas: vehicular, agrícola e industrial, apuntando al crecimiento sostenido de la Región Occidental.

En el segmento automotor, Chevrolet exhibe modelos diseñados para el trabajo y la versatilidad.

Entre ellos sobresale la nueva S10, equipada con motor turbodiésel Duramax, además de la Silverado y la Montana, orientadas tanto al uso productivo como urbano.

La propuesta se complementa con la marca GAC, que apuesta por la tecnología, el confort y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Uno de los principales atractivos del stand es el lanzamiento de la nueva línea de tractores Massey Ferguson 5M.

Los equipos, con potencias de entre 115 HP y 135 HP, incorporan motor AGCO Power y transmisión Dyna-4, ofreciendo eficiencia y adaptabilidad para distintas tareas agrícolas.

La línea industrial también ocupa un espacio importante con JCB, referente mundial en maquinaria de construcción y generadores de energía, acompañada por servicios de posventa y asistencia técnica especializada.

Desde la firma destacaron que la Expo Pioneros representa una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos con productores y acompañar el desarrollo del Chaco paraguayo.