Empresariales
29 de mayo de 2026 a la - 01:00

De La Sobera afianza su presencia con máquinas y vehículos

Con fuerte presencia, la empresa exhibe equipos y vehículos pensados para distintos desafíos productivos.
Con fuerte presencia, la empresa exhibe equipos y vehículos pensados para distintos desafíos productivos.gentileza

Con un portafolio que integra movilidad, máquinas agrícolas y soluciones industriales, De La Sobera participa de la séptima edición de la Expo Pioneros del Chaco 2026. La firma presenta novedades de Chevrolet, GAC, JCB y el lanzamiento de la nueva línea de tractores Massey Ferguson 5M.

Por ABC Color

De La Sobera marca fuerte presencia en una de las vitrinas más importantes del agronegocio nacional.

Desembarcó en Loma Plata con una propuesta integral que reúne sus líneas: vehicular, agrícola e industrial, apuntando al crecimiento sostenido de la Región Occidental.

En el segmento automotor, Chevrolet exhibe modelos diseñados para el trabajo y la versatilidad.

Entre ellos sobresale la nueva S10, equipada con motor turbodiésel Duramax, además de la Silverado y la Montana, orientadas tanto al uso productivo como urbano.

La propuesta se complementa con la marca GAC, que apuesta por la tecnología, el confort y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Uno de los principales atractivos del stand es el lanzamiento de la nueva línea de tractores Massey Ferguson 5M.

Los equipos, con potencias de entre 115 HP y 135 HP, incorporan motor AGCO Power y transmisión Dyna-4, ofreciendo eficiencia y adaptabilidad para distintas tareas agrícolas.

La línea industrial también ocupa un espacio importante con JCB, referente mundial en maquinaria de construcción y generadores de energía, acompañada por servicios de posventa y asistencia técnica especializada.

Desde la firma destacaron que la Expo Pioneros representa una oportunidad estratégica para fortalecer vínculos con productores y acompañar el desarrollo del Chaco paraguayo.