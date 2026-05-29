Tape Ruvicha fortalece su presencia en el Chaco

La firma, con 53 años de trayectoria en el mercado nacional, desplegó una propuesta integral orientada a responder a las exigencias del productor chaqueño.

Durante la muestra, el ingeniero Bruno Sánchez, encargado de marketing de Ford, destacó que la marca llegó a la feria con una amplia gama de vehículos adaptados a las necesidades del campo.

Entre las principales novedades sobresalió la Nueva Generación de la Ford Ranger, considerada una de las pick-ups más completas para el trabajo rural.

Además, la empresa exhibió la Ford Maverick, una pick-up compacta con tracción 4x4 y suspensión reforzada, ideal para los caminos y terrenos del Chaco. A esto se sumaron la Bronco Sport, diseñada para terrenos exigentes, y las SUV Ford Territory y Explorer.

Sánchez remarcó que Ford busca diferenciarse a través de cuatro pilares fundamentales: seguridad, tecnología, diseño y performance. Señaló que todas las versiones de la Ranger incorporan siete airbags, cámaras 360 grados y sistemas avanzados de conectividad, apostando a que la seguridad sea un estándar y no un adicional.

En paralelo, resaltó la fuerte apuesta de Tape Ruvicha en el Chaco mediante la inauguración de una nueva casa en Loma Plata, equipada con un showroom moderno y mayores comodidades para los clientes.

También mencionó las facilidades comerciales disponibles, como financiación de hasta 60 meses, planes sin entrega inicial y el denominado “Plan Zafra”, ajustado a los ciclos productivos del sector agropecuario.

Por su parte, el licenciado Germán Cardozo, gerente de marketing de New Holland, explicó que la marca presentó maquinarias especialmente preparadas para enfrentar las condiciones del suelo chaqueño. Entre los equipos destacados mencionó el tractor modelo serie 30, pensado para tareas operativas diarias, y el T7.260, con más de 230 caballos de fuerza y tecnología Full Powershift para trabajos de alta exigencia.

La compañía también llevó a la feria la cosechadora CR 7.90 con tecnología Twin Rotor y la pulverizadora SP 2500, orientada a optimizar la precisión en el campo. Cardozo subrayó además el valor del servicio posventa, destacando que los técnicos de New Holland realizan reparaciones directamente en los establecimientos rurales, evitando el traslado de las maquinarias y garantizando una respuesta rápida al productor.