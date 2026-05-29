Uruguay Expone impulsa alianzas y oportunidades de negocios

La actividad se desarrolla del 27 al 30 de mayo en el predio de Expo Pioneros, en el Chaco paraguayo, uno de los encuentros más importantes para el sector productivo, empresarial y agroindustrial del país.

La organización invita a empresarios, productores, profesionales y al público en general a acercarse al espacio para conocer las propuestas y oportunidades que estarán disponibles durante el evento.

El stand de Uruguay Expone está ubicado en el Pabellón Comercial 3, Stand N.° 5, y abre sus puertas diariamente de 08:00 a 18:00 horas. El lugar funciona como un espacio de encuentro para empresas uruguayas de distintos sectores, permitiendo a los visitantes acceder a información, establecer contactos y explorar posibles alianzas comerciales.

La participación de la CCPU en esta nueva edición tiene como propósito consolidar vínculos entre ambos mercados y facilitar un intercambio que genere beneficios compartidos.

A través de esta presencia se busca impulsar la cooperación empresarial, promover el intercambio de experiencias y abrir el camino a proyectos conjuntos que puedan fortalecer el desarrollo económico regional.

Durante la exposición, los asistentes también tendrán la posibilidad de identificar potenciales socios estratégicos y generar conexiones orientadas a futuras iniciativas de negocios.

El espacio fue concebido para favorecer el networking y crear un entorno propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas propuestas.

Desde la organización destacan que el objetivo principal es construir puentes entre empresas paraguayas y uruguayas, promoviendo relaciones que contribuyan al crecimiento sostenible y a una mayor integración regional.