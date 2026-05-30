Jordania celebra 80 años de su independencia

La celebración tuvo lugar en la sede del Consulado de Jordania, y reunió a autoridades nacionales, representantes diplomáticos, invitados especiales y miembros de la comunidad árabe en Paraguay.

Desde su independencia, el 25 de mayo de 1946, Jordania se ha consolidado como uno de los países más estables y estratégicos de Medio Oriente, destacándose por su visión de desarrollo, apertura cultural y compromiso con la paz regional.

Bajo el liderazgo de la monarquía hachemita, hoy representada por su majestad el rey Abdullah II Ibn Al Hussein, el país ha impulsado importantes avances en educación, infraestructura, turismo y cooperación internacional.

La conmemoración busca fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Jordania y Paraguay.