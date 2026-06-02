Casa Rica presenta una cena exclusiva junto a Jimena Monteverde

Casa Rica llevó adelante una noche gastronómica especial con la presencia de la chef y conductora argentina Jimena Monteverde, una de las figuras más destacadas de la cocina televisiva de la región. El evento, denominado “Italia a tu mesa”, se desarrolló en El Molinillo Molas López y convocó a clientes e invitados a disfrutar de una propuesta culinaria inspirada en los sabores tradicionales italianos.

La experiencia estuvo diseñada para recrear el espíritu de las grandes mesas familiares italianas, combinando gastronomía, música en vivo y una ambientación especialmente preparada para la ocasión. Jimena Monteverde participó como anfitriona invitada, aportando su estilo cercano y descontracturado a una velada que puso en valor el encuentro y la celebración alrededor de la comida.

El menú incluyó una selección de platos representativos de la cocina italiana, con estaciones de antipastos, pastas, risottos y postres. Entre las preparaciones destacadas se encontraron vitel toné, burrata con jamón crudo y pistachos, ñoquis a la romana, risotto de tomate con ragú de carne, además de clásicos como el tiramisú y una mousse de chocolate y avellanas.

La iniciativa formó parte de la estrategia de Casa Rica de ofrecer experiencias diferenciadas a sus clientes, incorporando propuestas gastronómicas de alto nivel y figuras reconocidas de la cocina regional. La actividad contó además con el acompañamiento de marcas aliadas que se sumaron a la celebración, reforzando el concepto de compartir buenos momentos a través de la gastronomía.

Con esta propuesta, Casa Rica reafirmó su posicionamiento como un espacio que combina calidad, innovación y experiencias memorables para los amantes de la buena mesa.