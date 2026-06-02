Empresariales
02 de junio de 2026 a la - 01:00

Ganadería: el Banco Atlas lanzó Ladies Night 2026

Gustavo Bendlin, Andreas Lienert, Jorge Díaz y Darío Giménez.
Gustavo Bendlin, Andreas Lienert, Jorge Díaz y Darío Giménez.Gustavo Machado

Banco Atlas, en alianza con las agroganaderas Pukavy y La Huella, presentó una nueva edición de Ladies Night, la feria especializada que reunirá genética Brangus de alto valor y que se realizará el próximo 5 de junio en el Salón Tattersal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Por ABC Color

En esta edición, Banco Atlas vuelve a posicionarse como aliado estratégico, ofreciendo propuestas financieras pensadas para apoyar la inversión en matrices de alto valor genético y el mejoramiento del hato Brangus, acompañando el crecimiento y la competitividad.

“Desde Banco Atlas buscamos acompañar al productor con herramientas financieras adaptadas a la realidad del negocio agroganadero, facilitando el acceso a genética de calidad y promoviendo inversiones que impacten directamente en el desarrollo del sector”, señaló Jorge Díaz, coordinador de ganadería de Banco Atlas.

Con esta alianza, Banco Atlas reafirma su compromiso con el sector productivo del país, acompañando iniciativas que impulsan la innovación, la productividad y el crecimiento del campo paraguayo.