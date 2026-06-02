Ganadería: el Banco Atlas lanzó Ladies Night 2026

En esta edición, Banco Atlas vuelve a posicionarse como aliado estratégico, ofreciendo propuestas financieras pensadas para apoyar la inversión en matrices de alto valor genético y el mejoramiento del hato Brangus, acompañando el crecimiento y la competitividad.

“Desde Banco Atlas buscamos acompañar al productor con herramientas financieras adaptadas a la realidad del negocio agroganadero, facilitando el acceso a genética de calidad y promoviendo inversiones que impacten directamente en el desarrollo del sector”, señaló Jorge Díaz, coordinador de ganadería de Banco Atlas.

Con esta alianza, Banco Atlas reafirma su compromiso con el sector productivo del país, acompañando iniciativas que impulsan la innovación, la productividad y el crecimiento del campo paraguayo.