Laboratorio Eticos examinó con médicos Congreso de Obesidad

La jornada contó con la participación de especialistas paraguayos que asistieron al encuentro internacional, quienes compartieron los principales avances, investigaciones y enfoques terapéuticos presentados durante el congreso.

Las charlas abordaron especialmente el impacto de los tratamientos basados en péptidos en pacientes con obesidad y MASLD (enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica), una de las condiciones metabólicas de mayor crecimiento a nivel mundial.

Entre los temas desarrollados se encontraron MASLD/MASH: intersección metabólica; manejo de la obesidad en la menopausia: una nueva era con las, terapias farmacológicas emergentes, más allá de la pérdida de peso inicial: continuidad y éxito sostenido en la obesidad.

De la misma manera, en el marco del encuentro, Eticos presentó además Lipoless MD Pen, la nueva incorporación de la línea Lipoless.

Se trata de un dispositivo inyectable que contiene la molécula tirzepatida e incorpora un sistema de dosificación integrado para facilitar la administración del medicamento de forma sencilla y práctica.

El dispositivo incluye agujas finas, cortas y descartables, preparadas para aplicación subcutánea y diseñadas para minimizar el dolor durante el procedimiento.

Lipoless MD Pen se sumó a las distintas presentaciones ya disponibles dentro de la línea, entre ellas el vial multidosis, los viales individuales y las jeringas prellenadas.