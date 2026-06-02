Sanatorio Internacional evoluciona a Intervita y fortalece su infraestructura en Luque

Como resultado del crecimiento y desarrollo durante estos 30 años, el Sanatorio Internacional de Luque presenta su evolución a Intervita, una identidad que integra todos sus servicios y consolida un corporativo de salud orientado al cuidado integral de las personas.

Como parte de este proceso, Sanatorio Internacional pasa a ser Intervita Sanatorio, Interlab evoluciona a Intervita Lab, Farma Internacional a Intervita Farma e InterMed a Intervita Med. Esta evolución mantiene la esencia, los valores y el mismo equipo directivo que acompañan a la institución desde sus inicios.

Más que una renovación de identidad visual, Intervita representa una evolución institucional orientada a expresar de manera más clara el crecimiento, la integración y la visión de futuro de una organización nacida en Luque con una profunda vocación de cuidado.

“Cuando una institución crece, también necesita expresar con mayor claridad todo lo que ha llegado a ser. Hoy damos un paso que integra bajo una misma identidad todo lo que construimos durante estos 30 años”, expresó el Dr. Guillermo Cabrejo Muñoz, director ejecutivo de Grupo Guide SA.

Inauguración de nuevo edificio

Como parte de esta nueva etapa, Intervita inaugura un moderno edificio que se suma al ecosistema de servicios que la institución viene desarrollando en la calle 14 de Mayo casi Gaspar Rodríguez de Francia de la ciudad de Luque.

El espacio alberga el primer servicio de resonancia magnética de la ciudad e incorpora equipamientos de laboratorio de alta complejidad y tecnología avanzada orientada a brindar diagnósticos más precisos, ágiles y accesibles para toda la comunidad.

Sobre la institución

Fundado por el Dr. Guillermo Cabrejo Terán y la Dra. Delicia Muñoz de Cabrejo, el Sanatorio Internacional de Luque nació hace 30 años con el propósito de acercar atención médica de calidad y humana a la comunidad.

Con el paso de los años, la institución fue ampliando sus capacidades, servicios e infraestructura, incorporando laboratorio e imágenes, farmacia y medicina prepaga, consolidándose como una de las principales familias de salud de la ciudad de Luque y su área de influencia.

Hoy, bajo la identidad Intervita, la organización proyecta una nueva etapa orientada a fortalecer la integración de sus servicios, la innovación tecnológica y una experiencia de atención centrada en las personas.