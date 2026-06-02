Travel Hub 2026: beneficios exclusivos para viajeros con Sudameris Club

La feria se realizó del 28 al 31 de mayo en Distrito Perseverancia, reuniendo a más de 15 agencias de viajes con propuestas exclusivas, asesoramiento personalizado y ofertas especiales para distintos destinos alrededor del mundo.

En esta edición, los clientes Sudameris pudieron convertir sus puntos Sudameris Club en experiencias de viaje mediante gift cards con valor duplicado, exclusivo para utilizar en paquetes turísticos y experiencias internacionales.

Los beneficios fueron los siguientes:

10.000 puntos Sudameris Club

Valor normal: G. 500.000

Valor exclusivo Travel Hub: G. 1.000.000

50.000 puntos Sudameris Club

Valor normal: G. 2.500.000

Valor exclusivo Travel Hub: Gs. 5.000.000

100.000 puntos Sudameris Club

Valor normal: G. 5.000.000

Valor exclusivo Travel Hub: G. 10.000.000

Travel Hub 2026 ofreció una amplia variedad de propuestas turísticas con destinos nacionales e internacionales, incluyendo paquetes al Caribe, Brasil, Europa y África.

Además, estuvieron disponibles experiencias especiales para eventos internacionales como el Mundial y la Fórmula 1, junto a muchas otras opciones diseñadas para distintos perfiles de viajeros.

Durante el Travel Hub, los asistentes pidieron tener atención personalizada directamente con las agencias participantes, realizar consultas y canjear gift cards de manera presencial.

Asimismo, los canjes se pudieron realizar de manera digital a través del WhatsApp de las agencias adheridas.

Además de la conversión especial de puntos, los asistentes pudieron acceder a ofertas exclusivas en paquetes turísticos disponibles únicamente durante el Travel Hub 2026.

Los clientes Sudameris también contaron con la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses con sus tarjetas de crédito de la entidad.

Con esta propuesta, Sudameris se suma a una de las principales plataformas del sector turístico impulsada por DTP Travel Group, acercando nuevas oportunidades y beneficios exclusivos para que sus clientes puedan disfrutar de nuevas experiencias alrededor del mundo.