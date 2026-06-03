Bancop presenta promociones y beneficios exclusivos para vivir la pasión mundialista

La campaña contempla beneficios exclusivos con tarjetas de crédito del banco, activaciones y alianzas estratégicas con marcas reconocidas, buscando brindar experiencias únicas a sus usuarios durante toda la temporada Mundial 2026.

Entre las principales acciones se destaca la alianza con Sport House y Puma, mediante la cual los clientes podrán acceder a un 50% de reintegro en compras realizadas el próximo 5 de junio en tiendas adheridas de todo el país.

Además, ofrecerán reintegros vinculados a los partidos de la selección nacional, los cuales serán hasta 25% los días jueves 12 y 19 de junio con todas las tarjetas de crédito del banco y estarán disponibles en supermercados, bares y bodegas, permitiendo a quienes cuentan con ellas disfrutar las previas, reuniones y encuentros futboleros en los días que Paraguay dispute sus partidos.

Como parte de las actividades y festividades del mes de junio, Bancop también acompañará la celebración del Día del Padre con promociones exclusivas del jueves 18 al domingo 21 de junio.

Durante la vigencia, los clientes podrán acceder a reintegros de hasta 25% con tarjetas Bancardcheck, Visa Clásica y Oro, y hasta 30% con tarjetas Infinite, en restaurantes, artículos deportivos, venta de bebidas y tiendas, con topes de reintegro establecidos para cada segmento.

También incluirá activaciones especiales en Casa Matriz, orientadas a fortalecer la experiencia digital y el vínculo con los clientes. Con esta propuesta, Bancop reafirma su compromiso de acompañar las pasiones y momentos importantes, acercando beneficios pensados para compartir, celebrar y vivir intensamente cada encuentro.

Asimismo, la entidad bancaria prepara nuevas dinámicas y propuestas que serán anunciadas próximamente a través de sus canales oficiales. Para más información sobre bases, condiciones y los lanzamientos correspondientes de las promos, los interesados pueden visitar las redes sociales y página web oficial de Bancop