¡Armando y Arturo Rubin, tras décadas distanciados, volvieron a encontrarse!

Es de público conocimiento que los hermanos Armando Rubin y Arturo Rubin llevaban años distanciados. Pero, ahora, Leo Rubin contó en las redes que sus tíos se reencontraron para la felicidad de toda la familia.

“Un reencuentro familiar”, así tituló Leo Rubin un posteo en su cuenta de Instagram, donde junto a un collage de fotos de Arturo Máximo Rubin y Armando Rubin destacó: “Nunca es tarde para encontrarse. Después de décadas, ayer volvieron a verse. Feliz por la familia”.

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“Después de décadas sin hablarse, ayer mis tíos Arturo y Armando volvieron a encontrarse. No es que todo esté resuelto ni que ahora sean inseparables, pero hubo un encuentro que durante mucho tiempo evitaban. Y, eso, en cualquier familia, ya es una gran noticia”, expresó el comunicador Leo Rubin en la publicación que ya cosecha miles de reacciones.

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Los hermanos no solo no se dirigían la palabra: en más de una ocasión intercambiaron indirectas en redes sociales.

“Nunca es tarde, ese es el mensaje más poderoso. Allá en el cielo mi papá (Humberto Rubin) está feliz, lo siento en mi corazón”, aseguró emocionado Leo Rubin en las redes.

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Hasta ahora, los hermanos Rubin no se refirieron en sus redes sociales acerca del acercamiento que tuvieron el fin de semana, luego de vivir alejados durante décadas.

Tampoco han trascendido fotos del encuentro ni se conocieron más detalles del intercambio.

¡A estar atentos! Porque en cualquier momento, Arturo o Armando podrían manifestarse sobre la incipiente reconciliación.