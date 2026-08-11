“¡Imposible!”: el paso de Hernán Rivas por la universidad, ¿récord o fraude?

El juicio oral y público al exsenador colorado Hernán David Rivas Román, por su título presuntamente falso de abogado, en su primera jornada de debate, aumentó las sospechas sobre su transitar académico que lo catapultó como alumno egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana.

Ninguno de los tres testigos del Ministerio Público que declararon ante el Tribunal de Sentencia: el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, ex decano de la facultad de Derecho; Euclides Acevedo, ex rector de la Universidad Sudamericana; y el exsenador Enrique Bacchetta, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pudo reconocer a Rivas como alumno de Derecho ni como una persona idónea en materia jurídica.

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Las ex autoridades de la Universidad Sudamericana admitieron que firmaron el título de abogado de Rivas sin tener certeza sobre los datos contenidos en el certificado de estudios. Es decir, no pudieron confirmar que el ahora acusado haya cursado efectivamente la carrera de Derecho.

Sin embargo lo más llamativo, de los datos revelados en la primera jornada de juicio, es la cantidad de exámenes que Hernán Rivas supuestamente rindió en un solo día, entre los semestres noveno y décimo, en junio y diciembre del año 2015.

¿Rivas rindió hasta 6 exámenes en un día?

En la primera jornada del juicio oral al exsenador colorado Hernán Rivas el juez Juan Carlos Zárate Pastor, miembro titular del Tribunal de Sentencia, consultó al ex decano de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana Prof. Dr. Óscar Rodríguez Kennedy, si era posible que un alumno presente hasta seis exámenes en un solo día. “No”, respondió el camarista del fuero penal.

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Ante la respuesta del testigo, Zárate Pastor insistió: “Dentro de sus 35 años de trayectoria como profesor ¿es normal que un alumno sea examinado de esa manera?”.

A esta consulta del magistrado el testigo del Ministerio Público contestó: “¡Imposible!”.

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En el certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana figura que Hernán David Rivas Román, supuestamente, llegó a rendir hasta seis exámenes en un solo día, en los semestres noveno y décimo de la carrera de Derecho.

Noveno semestre 15 de junio de 2015

Derecho Civil V - Reales Calificación: 4

Derecho Procesal Civil II 4

Filosofía del Derecho 5

Derecho Procesal Penal II 3

Ética Jurídica y Social 3

Técnica Jurídica 4

Décimo semestre 15 de diciembre de 2015

Juicio oral Calificación: 4

Derecho Procesal Laboral 3

Derecho Civil VI - Sucesiones 5

Metodología Científica 4

Derecho de Altas Tecnologías 5

Hernán Rivas viajó 352 kilómetros por día para estudiar Derecho

Por otro lado, el informe remitido por la Universidad Sudamericana a Fiscalía señala que Hernán Rivas terminó la carrera de Derecho en la filial de Luque. Teniendo en cuenta esto el entonces legislador, que vivía en el distrito de Tomás Romero Pereira (Itapúa), tenía que viajar 352 kilómetros por día para estudiar.

Rivas fue electo diputado por Itapúa, pero antes fue funcionario de la Gobernación de dicho departamento, desde el 2013 hasta el 2018, donde cumplía horario de 7:00 a 13 horas. Al respecto la acusación fiscal resalta que “es dificultoso que Rivas se hubiera trasladado 352 kilómetros todos los días (Itapúa a Luque), para asistir a clases presenciales”.

El 14 de diciembre de 2023, el entonces parlamentario aseguró en una entrevista con el periodista Santiago González de la 1080 AM, que cursó la carrera de Derecho en la filial de Pedro Juan Caballero. Luego ratificó dicha afirmación en otra entrevista a ABC Color. Sin embargo, la Universidad Sudamericana informó que entre el 2009 y 2023, en Pedro Juan Caballero solo existieron las unidades académicas de Medicina y Enfermería.

Sobre el punto en declaraciones a ABC Color, en 2020, el vicerrector Hermann Wisensee Samson, refirió que Rivas estudió Derecho en la filial de Ciudad del Este hasta el 2015. Esto coincide con lo manifestado por el ahora acusado en su indagatoria, el 27 de marzo de 2025, ocasión en la que aseguró que cursó en la filial de CDE.

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“Esto desafía la experiencia en cuanto a los traslados desde Itapúa a la capital de Alto Paraná”, remarca la acusación fiscal.

Otro dato llamativo es que en fecha 2 de marzo de 2020, cuando Hernán Rivas se presentó a la Universidad Sudamericana para requerir su certificado de estudios y título, dejó espacios en blanco en la parte donde debía consignar el año y la unidad académica a la cual había asistido ¿Fue en Pedro Juan, Ciudad del Este o Luque?.

Hernán Rivas, un desconocido para docentes y alumnos

La acusación fiscal contra el exsenador cartista Hernán David Rivas por supuestamente tener título falso -presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso- revela también que encontrar a los compañeros de carrera del parlamentario fue una suerte de “misión imposible”.

En atención a que Rivas dijo haber estudiado Derecho en la sede de la Universidad Sudamericana en Luque, las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero llamaron a declarar a treinta universitarios que cursaron la misma carrera en la periodo señalado por Rivas, egresados de dicha casa de estudios.

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Los treinta alumnos, hoy profesionales, coincidieron en declarar que no conocían a Rivas y que ni siquiera lo vieron en los pasillos de la facultad.

Por otro lado, la Fiscalía señala que en atención a que Rivas dijo también haber estudiado en la sede de Ciudad del Este, convocaron a declarar a tres alumnos del mismo periodo, egresados de la carrera de Derecho, pero estos refirieron “no haber visto jamás al Sr. Hernán David Rivas Román”.

La acusación señala que solo tres estudiantes dijeron recordar a Rivas como uno de sus compañeros, así como un profesor y un coordinador, además de Aldo Alvarenga Martínez, quien afirmó haber ocupado el cargo de Decano de la Universidad Sudamericana.

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Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencias informó a la Fiscalía que no existen registros acerca de que Alvarenga haya ejercido el cargo de Decano en la Universidad Sudamericana en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2009 al 2013, lo cual afecta la credibilidad de su versión.