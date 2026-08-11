De Turquía a Paraguay: paraguaya presa en Estambul volverá para cumplir su condena

De acuerdo con el cómputo realizado por la jueza Penal de Ejecución Penal del primer turno, Luz Rossana Bogarín Fernández, la paraguaya Eunice Esther Samudio Espínola compurgará su condena el 27 de marzo de 2036. Actualmente, la compatriota está presa en una penitenciaría de Estambul, Turquía.

La compatriota cumpliría la mitad de la pena el 27 de setiembre de 2028, pudiendo desde ese momento solicitar ser incorporada al periodo de prueba y acceder al beneficio de salidas transitorias.

Por otro lado, al cumplir las dos terceras partes de la pena -en fecha 27 de marzo de 2031- Samudio podrá solicitar la libertad condicional, precisa el auto interlocutorio (A.I.) N° 1229 del 6 de agosto pasado.

Este cómputo fue realizado a petición del Estado Sentenciador, que para la continuidad del procedimiento de traslado, solicitó a las autoridades paraguayas que ”comuniquen de manera clara y expresa las fechas en las que la mencionada persona tendría derecho a la libertad condicional y a la libertad definitiva por cumplimiento íntegro de la condena en caso de su traslado al Paraguay…”.

Condena de prisión y multa

El proceso penal que afecta a Eunice Samudio, de 32 años, se inició en marzo de 2021, cuando la compatriota fue detenida en el aeropuerto de Estambul, Turquía.

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En un breve proceso en aquel país, la paraguaya fue sentenciada a 15 años de pena privativa de libertad por fabricación de drogas o sustancias estimulantes además del pago de una multa de 30.000 liras turcas, equivalente a G. 3.752.250 en el cambio actual.

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En una nota presentada el 10 de octubre de 2021 al entonces cónsul paraguayo en Turquía, Fernando Ginzo Ruiz, la compatriota solicitó cumplir su condena en nuestro país.

Paraguaya fue detenida en el aeropuerto de Estambul, Turquía

“(...) por medio de la presente le solicito a usted, ser trasladada a mi país Paraguay. Fui tomada presa el día 27-03-2021 en el aeropuerto de Turquía / Estambul, y sentencia de 15 años de prisión con una multa de 30.000 liras turcas. Por este motivo le ruego a usted, iniciar mi proceso de traslado a Paraguay y toda la ayuda que me pueda brindar, ya que en este país no tengo familia, ni personas que me puedan ayudar…”, refiere la compatriota en la nota.

A partir de ahí, se iniciaron las gestiones para su traslado, pero la petición llegó al Juzgado de Ejecución Penal recién el 25 noviembre de 2022, a través de una nota presentada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia.

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A través del auto interlocutorio (AI) Nº 1836, de setiembre de 2025, la jueza de Ejecución Penal Luz Rossana Bogarín aceptó el pedido de traslado y dispuso la remisión de los oficios correspondientes para su cumplimiento.

“En la actualidad entre la República del Paraguay y la República de Turquía no media acuerdo bilateral que propicie el trámite acertado para el traslado de condenados para el cumplimiento de sanciones penales, no obstante, con el desarrollo del Derecho Internacional Público y del Derecho Penal Internacional que versa sobre la cuestión, se alude a la solidaridad y la cooperación internacional en las relaciones internacionales de esta República; en consecuencia, se determina que a la República de Turquía se la denominará como Estado Sentenciador, y a la República del Paraguay como Estado Receptor, en razón del pedido de la nacional paraguaya Eunice Esther Samudio Espínola para cumplir el resto de su pena privativa de libertad de quince (15) años en la República del Paraguay”, explica la magistrada en su resolución.

Apoyo y contención familiar para la reinserción social

Uno de los aspectos considerados por Bogarín es el apoyo familiar para la rehabilitación, que es el fin de toda pena. En ese sentido, la joven, oriunda de Ciudad del Este, es madre de un niño menor de edad, según publicaciones que realizó en redes sociales con anterioridad a su aprehensión.

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“Tratándose de la ejecución de una pena privativa de libertad y la rehabilitación que la imposición de la pena supone, el apoyo y la contención familiar son imprescindibles dentro de esta etapa en donde la condenada deberá reorientar su conducta que la llevó a la comisión del ilícito mediante el tratamiento penitenciario y las actividades de las que se componen ese periodo de un régimen penitenciario progresivo, en razón de que así, aprovechando la privación de libertad y el desempeño que se tuvo en ese tiempo, la condenada se reinsertará positivamente a la sociedad”, resalta Bogarín.