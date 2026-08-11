Drones y cámaras trampa: el amparo de urgencia para frenar al “yankiguayo” en el Chaco y proteger a ayoreos

La presentación fue realizada esta mañana, ante la Justicia, por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras una denuncia formal de referentes del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. La medida surge luego de reclamos de las comunidades, que apuntan a que el creador de contenidos, Nathan Seastrand, más conocido como el “yankiguayo”, habría ofrecido dinero a pobladores para ubicar a indígenas en aislamiento voluntario.

Entre los requerimientos urgentes, la institución estatal solicita prohibir al denunciado y a su equipo el ingreso al Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT), suspender sobrevuelos de drones y ordenar el retiro de dispositivos de registro del monte.

El Indi demanda también vedar la difusión o comercialización de cualquier imagen, video o coordenada que permita localizar o exponer a las personas no contactadas.

El conflicto tomó estado público días atrás, tras la difusión de un video de más de una hora publicado por el biólogo y creador de contenido lituano Romualdas Šapoka, conocido como “Don Šapoka”. En su relato, el realizador afirmó que Seastrand intentó reclutarlo para un supuesto documental sobre los ayoreos no contactados, asegurando que el proyecto contaba con el respaldo de Netflix.

Las 7 medidas que pide el Indi a la Justicia, tras las denuncias de los ayoreos

Prohibición de sobrevuelos : La prohibición de realizar sobrevuelos con drones u otros dispositivos destinados a localizar, identificar o registrar personas en situación de aislamiento voluntario dentro del área protegida.

Retiro de dispositivos : El retiro, por las autoridades competentes y bajo control judicial, de cualquier cámara trampa u otro dispositivo de registro que se encuentre instalado en el área y cuya colocación no cuente con autorización válida y compatible con el régimen de protección.

Prohibición de difusión : La prohibición de publicar, difundir, transmitir, ceder o comercializar imágenes, videos, fotografías, coordenadas, ubicaciones o cualquier otro material que permita identificar, localizar o exponer a personas en situación de aislamiento voluntario.

Preservación de material : La preservación del material audiovisual y digital que pudiera haber sido obtenido dentro del área protegida, a efectos de que no sea destruido, alterado u ocultado y pueda quedar a disposición de las autoridades competentes.

Libramiento de oficios : El libramiento de oficios al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades), Policía Nacional, Ministerio Público y el Indi, según corresponda a sus competencias, para que adopten mecanismos inmediatos de control y prevención de nuevos ingresos , sobrevuelos o instalación de dispositivos.

Medidas de protección general: La adopción de cualquier otra medida que el Juzgado considere adecuada para impedir el contacto no deseado y garantizar la vida, integridad, salud, autodeterminación e identidad de las personas en aislamiento voluntario.

El reclamo fue promovido en principio por el abogado ayoreo Tagüide Picanerai, quien presentó una queja formal ante el presidente del Indi, Hugo Samaniego.

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Posteriormente, Juan José Mallada, abogado de la entidad, fue hasta el Chaco el viernes pasado y se reunió con representantes de las comunidades Chaidí, del pueblo Ayoreo Totobiegosode, y 10 de Febrero, del pueblo ayoreo y representada por su líder Domingo Uncai Chiqueno.