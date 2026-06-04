49 años impulsando la industria paraguaya y acompañando el crecimiento de las exportaciones nacionales y lo celebra con presencia en la Fepy 2026

Fundada el 2 de junio de1977 con el nombre de Fabipar S.A. En el año 1997 pasó a ser una empresa de capital 100% paraguaya y a llamarse Bolpar S.A. – Fábrica de Bolsas Paraguayas S.A., con una cultura empresarial fundamentada en la innovación, compromiso y cuidado del medio ambiente.

A lo largo de su trayectoria, Bolpar S.A. ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del sector industrial paraguayo, brindando soluciones de packaging con estándares de calidad certificados que permiten proteger, conservar y presentar productos nacionales de manera competitiva en distintos mercados internacionales.

Desde productos industriales y hasta productos de consumo masivo, los empaques desarrollados por la empresa han acompañado el crecimiento de numerosas marcas paraguayas, contribuyendo a fortalecer su posicionamiento y capacidad exportadora.

“Cada producto paraguayo que cruza una frontera lleva consigo el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de muchas personas. Nos sentimos orgullosos de formar parte de esa cadena de valor, aportando soluciones que ayudan a que nuestras industrias puedan competir con los más altos estándares internacionales”, señalaron desde la compañía.

Además de su impacto en el desarrollo productivo, Bolpar S.A. ha sido un importante generador de empleo y conocimiento especializado en el país. Durante estos 49 años, la empresa ha apostado por la formación continua de sus colaboradores, promoviendo la profesionalización de la mano de obra local y la incorporación de nuevas tecnologías y procesos que fortalecen la competitividad de la industria paraguaya.

La inversión constante en innovación, infraestructura y capacitación ha permitido a la compañía mantenerse a la vanguardia de un sector cada vez más dinámico y exigente, respondiendo a las necesidades de clientes nacionales e internacionales con soluciones eficientes, seguras y adaptadas a las tendencias globales.

En el marco de su 49° aniversario, Bolpar S.A. reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la industria paraguaya, el fortalecimiento de las cadenas productivas locales y la generación de oportunidades para las futuras generaciones.

Con la mirada puesta en el futuro, la empresa continúa trabajando para seguir siendo un socio estratégico del crecimiento nacional, acompañando a las industrias paraguayas en el desafío de conquistar nuevos mercados y llevar la calidad de Paraguay cada vez más lejos.