Puma Energy lanza “El Estadio Asadero”: la promo que lleva la pasión del fútbol a la mesa de los paraguayos

“Hoy el fútbol no se queda en la cancha; se vive en cada casa, en cada mesa y en cada encuentro. Porque el país entero late al mismo ritmo y en cada partido hay un protagonista que nunca falta: el asado, que hoy juega de titular en nuestro plato de asado mundialista”, expresó Carolina Silva, gerente de Marketing.

Para adquirir el plato de asado es simple: con cargas a partir de G. 100.000 más tan solo G. 10.000 adicionales los clientes podrán llevarse el plato de asado. La promoción aplica a todos los combustibles y es hasta agotar stock.

“En Puma Energy trabajamos constantemente no solo en lanzar promociones que aporten valor, sino que también conecten con nuestros clientes por eso lanzamos esta promo que estará disponible en más de 100 estaciones adheridas en todo el país”, señaló Andrés Cepede, director comercial.

Además, Puma Energy selló una alianza con Kyrios para seguir sumando valor a la experiencia del hincha: quienes accedan a la promo Estadio Asadero podrán disfrutar de un 25% de descuento en la camiseta “Anga Mbarete”.

“Compartimos la visión de conectar con el hincha desde la emoción y la identidad, llevando la pasión más allá del estadio”, destacó Luis Bogado, CEO de Kyrios.

La promoción estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock.

Durante el lanzamiento, los asistentes pudieron personalizar sus platos, siendo parte de una experiencia que celebra la pasión del fútbol en cada detalle, dentro y fuera de la cancha