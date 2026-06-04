Empresariales
04 de junio de 2026 a la - 16:49

Puma Energy lanza “El Estadio Asadero”: la promo que lleva la pasión del fútbol a la mesa de los paraguayos

Directivos de Puma Energy junto con el presentador en el lanzamiento de la nueva promoción mundialista de la marca.
Directivos de Puma Energy y Kyrios junto con el presentador en el lanzamiento de la nueva promoción mundialista de la marca.Pedro Gonzalez

En un contexto donde el fútbol se vive con intensidad en cada rincón del país, Puma Energy presenta “El Estadio Asadero”, una promoción que busca llevar el espíritu de la tribuna a la mesa de todos los hogares paraguayos.

Por ABC Color

“Hoy el fútbol no se queda en la cancha; se vive en cada casa, en cada mesa y en cada encuentro. Porque el país entero late al mismo ritmo y en cada partido hay un protagonista que nunca falta: el asado, que hoy juega de titular en nuestro plato de asado mundialista”, expresó Carolina Silva, gerente de Marketing.

Para adquirir el plato de asado es simple: con cargas a partir de G. 100.000 más tan solo G. 10.000 adicionales los clientes podrán llevarse el plato de asado. La promoción aplica a todos los combustibles y es hasta agotar stock.

Los platos asaderos de Puma Energy.
Los platos asaderos de Puma Energy.

“En Puma Energy trabajamos constantemente no solo en lanzar promociones que aporten valor, sino que también conecten con nuestros clientes por eso lanzamos esta promo que estará disponible en más de 100 estaciones adheridas en todo el país”, señaló Andrés Cepede, director comercial.

Además, Puma Energy selló una alianza con Kyrios para seguir sumando valor a la experiencia del hincha: quienes accedan a la promo Estadio Asadero podrán disfrutar de un 25% de descuento en la camiseta “Anga Mbarete”.

“Compartimos la visión de conectar con el hincha desde la emoción y la identidad, llevando la pasión más allá del estadio”, destacó Luis Bogado, CEO de Kyrios.

Luis Bogado, CEO de Kyrios, presentó la camisera "Anga Mbarete" junto con los directivos de Puma Energy.
Luis Bogado, CEO de Kyrios, presentó la camisera "Anga Mbarete" junto con los directivos de Puma Energy.

La promoción estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar stock.

Durante el lanzamiento, los asistentes pudieron personalizar sus platos, siendo parte de una experiencia que celebra la pasión del fútbol en cada detalle, dentro y fuera de la cancha