CAPPRO: “La agroindustria es el puente entre los productores y los mercados globales”

En el marco de la Feria Empresarial del Paraguay 2026 (FEPY), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) Paraguay anunció que atraviesa uno de los mejores momentos de su cadena agroindustrial, impulsado por una cosecha récord de soja que podría superar las 12 millones de toneladas durante 2026.

Así lo destacó el presidente de CAPPRO, Raúl Valdez, quien presentó su visión sobre el papel estratégico del país en las cadenas globales de alimentos y la necesidad de profundizar la industrialización para capturar mayor valor económico.

De hecho, el titular de la Cámara explicó que la excelente campaña agrícola estuvo favorecida por condiciones climáticas positivas y una eficiente gestión productiva. A esto se suma un escenario internacional que mantiene una fuerte demanda de aceite de soja, especialmente para la producción de biocombustibles, lo que sostiene precios atractivos para la industria.

Actualmente, los productos derivados de la soja paraguaya llegan a más de 40 mercados internacionales, mientras que la entidad destacó que la agroindustria nacional ya tiene presencia en 46 países. Sin embargo, Valdez advirtió que cerca del 70% de la soja producida aún se exporta en estado natural, lo que limita el potencial de generación de empleo, inversiones y divisas.

Desde el gremio sostienen que Paraguay debe avanzar hacia una política agroindustrial que incentive la transformación local de materias primas, promoviendo la producción de alimentos, proteínas animales y biocombustibles.

Según CAPPRO, este proceso permitiría fortalecer la competitividad del país, diversificar mercados y reducir la vulnerabilidad ante factores externos como conflictos geopolíticos, variaciones en los costos logísticos y fluctuaciones de los combustibles.

La apuesta del sector es clara: convertir a Paraguay en un actor cada vez más relevante dentro de la producción sostenible de alimentos para el mundo, agregando valor a sus recursos y potenciando el impacto económico de toda la cadena agroindustrial.