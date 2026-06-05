FLOU toca en el entretiempo más histórico del fútbol paraguayo gracias a Apostala

En lo que promete ser uno de los momentos más recordados en la historia del deporte y la cultura popular paraguaya, FLOU la banda más icónica del rock nacional subirá al escenario instalado en el campo del Estadio Defensores del Chaco durante el entretiempo del partido Paraguay vs. Nicaragua, el encuentro que consagra el regreso de la Albirroja al Campeonato Mundial de Fútbol tras 15 años de ausencia.

La actuación, que reunirá en un mismo instante la euforia del fútbol y el poder del rock nacional, es posible gracias a la visión de Apostala, la marca que lideró la gestión y la contratación de FLOU para protagonizar este hito sin precedentes.

Un entretiempo que pasará a la historia

Con décadas de trayectoria y una identidad sonora que ha acompañado a generaciones enteras de paraguayos, FLOU convierte el descanso de 15 minutos en un verdadero show de estadio. La tribuna repleta del Defensores del Chaco y millones de espectadores a través de la transmisión oficial serán testigos de una actuación que fusiona el patrimonio cultural del país con su mayor celebración deportiva en años.

“Esta es la combinación que el Paraguay necesitaba: La despedida a la selección paraguaya antes de ir al mundial con la banda más emblemática del Rock Nacional. Desde Apostala quisimos ser parte de ese momento que no se va a olvidar nunca”, Lucas Cabrera, Gerente de Marketing de Apostala.

FLOU: la voz del rock paraguayo

Desde sus inicios, FLOU se consolidó como la agrupación que definió el sonido del rock en Paraguay. Con una discografía que abarca múltiples décadas de producción y una presencia escénica que ha llenado estadios, festivales y escenarios en todo el país y la región, la banda es, hoy más que nunca, sinónimo de identidad nacional. Esta noche, su música resonará exactamente donde debe: en el centro del campo del Defensores del Chaco, ante el Paraguay entero.

Apostala: apostando por el Paraguay

Apostala hizo la apuesta antes de que el momento fuera una certeza. Con un compromiso claro con el entretenimiento, la cultura y el deporte nacional, la marca hizo posible que la noche más grande del fútbol paraguayo también sea la noche más grande del rock paraguayo. La contratación de FLOU para este evento reafirma su posicionamiento como una marca que impulsa los momentos más grandes del país.

Apostala es una marca paraguaya comprometida con el entretenimiento y el deporte nacional. Su apuesta por FLOU en este evento histórico reafirma su identidad como marca que impulsa los grandes momentos del país.