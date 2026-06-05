Santa Rosa fortalece a Mitsubishi con la llegada del nuevo Outlander

Santa Rosa dio un paso estratégico en el mercado automotor paraguayo con la presentación oficial del nuevo Mitsubishi Outlander, un modelo que simboliza el comienzo de una nueva era para la marca japonesa bajo una representación exclusiva y unificada en el país. El lanzamiento se convirtió en un hito para la compañía, que ahora asume el rol de representante oficial 100% de Mitsubishi Motors en Paraguay.

El nuevo Outlander llega para competir en el segmento premium de los SUV medianos, combinando diseño japonés, tecnología de última generación y capacidades todoterreno. Disponible en versiones 4x2 GLX y 4x4 GLS, incorpora un motor 2.5 litros de 181 caballos de fuerza, transmisión automática CVT-8 y, en su versión más equipada, el sistema de tracción inteligente S-AWC, una de las tecnologías más reconocidas de Mitsubishi a nivel global.

En materia de equipamiento, el modelo destaca por su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sistema de audio Yamaha Premium, tablero digital, climatización de hasta tres zonas y capacidad para siete pasajeros en la versión GLS. A esto se suma un completo paquete de seguridad con ocho airbags y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Para Santa Rosa, el lanzamiento representa mucho más que la incorporación de un nuevo vehículo al portafolio. La compañía busca consolidar una experiencia integral para los clientes paraguayos, respaldada por una red de concesionarios, servicios posventa y garantías oficiales alineadas con los estándares internacionales de Mitsubishi Motors.

Con esta apuesta, la firma fortalece su posicionamiento en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado local.