Cuatro cooperativas son accionistas de Procard

La compañía informó que actualmente son cuatro las cooperativas accionistas que integran el directorio de la firma: la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., la Cooperativa Multiactiva Ypacaraí Ltda., la Cooperativa Multiactiva San Cristóbal Ltda. y la Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.

El presidente de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., Lorenzo Barreto, destacó la importancia de esta nueva etapa para las entidades cooperativas y sus asociados. “Ahora el servicio estará disponible para los socios. Hoy están cuatro cooperativas inversoras dentro del directorio. Para nosotros es un hito muy importante poder brindarle soluciones tecnológicas a nuestros asociados y no socios”, expresó Barreto.