Empresariales
06 de junio de 2026 a la - 01:00

Cuatro cooperativas son accionistas de Procard

Cuatro cooperativas conforman el directorio de Procard.
Cuatro cooperativas conforman el directorio de Procard.Lucía González

Procard SA, procesadora de las marcas nacionales Credicard y Única, además de Miembro Principal de VISA y MasterCard, presentó a cuatro cooperativas como accionistas de la entidad. El acto se realizó en el Aula Magna del Instituto Técnico Superior de Desarrollo y Cooperativismo del Paraguay (Idecoop).

Por ABC Color

La compañía informó que actualmente son cuatro las cooperativas accionistas que integran el directorio de la firma: la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., la Cooperativa Multiactiva Ypacaraí Ltda., la Cooperativa Multiactiva San Cristóbal Ltda. y la Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.

El presidente de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., Lorenzo Barreto, destacó la importancia de esta nueva etapa para las entidades cooperativas y sus asociados. “Ahora el servicio estará disponible para los socios. Hoy están cuatro cooperativas inversoras dentro del directorio. Para nosotros es un hito muy importante poder brindarle soluciones tecnológicas a nuestros asociados y no socios”, expresó Barreto.