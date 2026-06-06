Fortaleza adjudica once nuevos departamentos en Asunción

En esta ocasión, las asignaciones se concentraron en el proyecto Fortaleza San Martín, una de las obras que la firma impulsa dentro de su esquema de inversión en ladrillos. El proceso de adjudicación se gestionó a través de las dos vías tradicionales que estipula el reglamento de la institución de ahorro.

Bajo la modalidad de sorteo, resultaron beneficiadas las unidades 25G, 21A, 10B, 9A, 5F y 4C, correspondientes a los contratos de los aportantes que se mantienen al día. Por otra parte, mediante la modalidad de licitación —donde los inversores proponen adelantos de cuotas para acelerar los plazos— se asignaron los departamentos 22D, 20G, 18H, 16F y 7E, totalizando once nuevas unidades adjudicadas en el periodo.

Consolidación y llamados

Directivos de la organización señalaron que cada uno de estos eventos representa la materialización de un modelo de negocio que se sostiene en el tiempo a través de proyectos y obras tangibles. Con el objetivo de dar continuidad al calendario constructivo y de entregas, la compañía confirmó que la próxima convocatoria pública se realizará el 30 de junio de 2026. La actividad tendrá lugar en la Sala Florencia del Edificio Atlas Center.

Para más información sobre el sistema de inversión en inmuebles, los interesados pueden visitar las redes sociales de Fortaleza, @fortaleza.inmuebles.sae.