Zatifen lanza #InfluEticos para descubrir a creadores digitales

La propuesta se encuentra orientada específicamente hacia microcreadores y usuarios habituales de plataformas digitales, invitándolos a sumarse a una experiencia que vincula la creatividad con el bienestar general y el lenguaje actual de las redes sociales.

Para formar parte de la convocatoria, los interesados deben completar un formulario de inscripción disponible en el perfil oficial de la marca y producir un material audiovisual en formato vertical de hasta 30 segundos de duración.

El requisito principal de la producción radica en iniciar la grabación con la frase introductoria “Si fuera influencer…”, demostrando de forma orgánica la integración del producto dentro de su propuesta de contenido cotidiano, para luego publicarlo en TikTok o Instagram etiquetando a las cuentas organizadoras.

El proceso selectivo de la campaña se estructuró a través de un sistema de eliminación por etapas, el cual permitirá evaluar de forma progresiva el desempeño y las capacidades técnicas de los postulantes de todo el país. Tras el cierre de la fase de inscripción abierta, el jurado seleccionará a un grupo inicial de 40 participantes oficiales, quienes deberán someterse a un primer desafío de carácter netamente creativo para seguir en carrera. En las siguientes instancias, la nómina de concursantes se reducirá a 20 semifinalistas tras el primer filtro, y posteriormente quedarán únicamente 10 finalistas. Este selecto grupo accederá al desafío final de la competencia, etapa donde se definirán los ganadores definitivos.