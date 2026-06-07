Aguavista Airport Executive: primer aeródromo privado en un condominio en San Juan del Paraná

El viernes 5 de junio fue inaugurado oficialmente el Aguavista Airport Executive, durante un evento desarrollado en la nueva y moderna instalación, que revoluciona con innovación la experiencia del condominio privado. Es, de hecho, el primer aeródromo con estas características en el país y representó una inversión cercana a los 27 millones de dólares.

El accionista mayoritario de Aguavista, Andrés Trociuk, fue el impulsor de este proyecto. Durante el evento expresó que “fue un sueño largamente acariciado, y bueno, se dieron las cosas al final y pudimos terminar en tiempo récord, en casi un año todo este emprendimiento y hoy lo estamos poniendo en marcha”, manifestó.

Por su parte, el presidente del consorcio de propietarios del Club Aguavista y presidente de A+E S.A. loteadora y desarrolladora, Elio Saurini, destacó que “para nosotros es un orgullo, es llegar a haber cumplido lo que nos propusimos hace muchos años”.

El aeródromo cuenta con un convenio con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y operará desde esta semana. La pista y la infraestructura estarán disponibles para los copropietarios de Aguavista, como también para no copropietarios.

Hub de negocios

Trociuk explicó que esta obra no es solo un beneficio para los inversores del condominio, sino también para la región. Sostuvo que “es una inversión para Itapúa también, porque con esto se genera un hub de negocios, con todo el edificio, toda la infraestructura que tiene, hace que esto se convierta en un polo de negocios que puede beneficiar a toda Itapúa, por supuesto”, resaltó.

Además, indicó que “es algo nuevo, un modelo nuevo en el país. No existe un lugar igual a este, entonces, apostamos a que esta novedad sea un éxito”, indicó.

Sobre los motivos que lo impulsaron a crear esta infraestructura, sostuvo que “era una deuda que tenía con varios amigos, que me pedían que habilite aunque sea un potrero para aterrizar, y ahora hicimos algo mejor que eso”, afirmó.

Saurini explicó que se trata del primer aeródromo privado que tiene convenio con la Dinac. Explicó que en la actualidad, “dejó de ser un lujo y pasó a ser una necesidad”. Esto principalmente para acortar tiempos de gestiones y negocios, ya que, por el estado de las rutas, actualmente llegar a la capital y a otros puntos del país por vía terrestre complica las cosas.

Sobre la infraestructura, el presidente del consorcio de copropietarios indicó que “tratamos de hacer algo cómodo y seguro”, mencionó.

El aeropuerto

El Aguavista Airport Executive cuenta con una pista pavimentada de aterrizaje y despegue de 1.300 metros de largo.

Está acondicionada para recibir a más del 90 % de los tipos de aeronaves ejecutivas de la región. Su capacidad estimada sería hasta para un jet privado tipo Cessna Citation Sovereign, explicó Saurini.

Cuenta con una infraestructura de vanguardia para su terminal de embarque, que además contará con espacio de coworking y restaurante rooftop administrada por el consorcio de propietarios de Aguavista.

Por otra parte, SkySur S.A. tendrá la concesión de la operatividad del aeropuerto que también contará con hangares públicos y privados, una torre de control y un helipuerto de 400 m. Además, un amplio estacionamiento y acceso directo a las instalaciones del condominio privado y sus exclusivos espacios.

Condominio Aguavista

AguaVista Club de Campo Residencial es un exclusivo complejo cerrado y desarrollo inmobiliario de primer nivel, fundado el 10 de abril de 2007, concebido originalmente por un consorcio de visionarios empresarios del departamento de Itapúa, de localidades como Encarnación, Pirapó, Bella Vista y Fram.

Este ambicioso proyecto, que requirió una inversión inicial cercana a los 25 millones de dólares para transformar más de 400 hectáreas a orillas del río Paraná, opera jurídicamente como una sociedad anónima cuya presidencia ejecutiva y dirección general están lideradas por el empresario Elio Saurini.

Aunque la composición de sus accionistas y su administración han evolucionado a lo largo del tiempo, el club mantiene intacta su esencia fundacional, consolidándose hoy como una vibrante comunidad residencial cuyos propietarios reales son los propios copropietarios de sus más de 1.100 lotes privados.

Geográficamente, el condominio se emplaza en el distrito de San Juan del Paraná, perfectamente conectado, a solo 15 minutos en coche de la ciudad de Encarnación, a través de la Ruta PY01.

El diseño del predio destaca por integrar un entorno natural imponente con infraestructura deportiva y de esparcimiento de clase mundial, entre las que sobresalen su prestigiosa cancha de golf profesional de 18 hoyos, un club náutico con muelle flotante, extensas playas privadas de arena de 400 metros de largo, complejos de tenis y pádel de alta competencia, entre otros.