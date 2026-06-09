Heineken invitó a fans a vivir la final de la UEFA Champions League 2026

Con motivo de la gran final entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, Heineken transformó el Comité Olímpico Paraguayo en el punto de encuentro definitivo para quienes viven el fútbol con pasión genuina.

La jornada comenzó con un Desayuno de Campeones: un brunch temático con platos inspirados en la gastronomía inglesa y francesa, en honor a los dos finalistas, con acceso especial para invitados VIP e influencers. Luego, se dio inicio al partido que definió al campeón de Europa.

A lo largo del día, los asistentes vivieron experiencias pensadas para quienes comparten la misma pasión: espacios deportivos, sorpresas imperdibles y momentos diseñados para los que entienden que el fútbol también se vive fuera de la cancha, y que la tribuna más memorable puede ser la que se arma junto a alguien que hoy todavía no conocés.

El evento culminó con un after party a cargo del DJ Faro y el cierre de la mano de Polenta, la fiesta argentina que ya es un fenómeno mundial.

Para que nadie se quede sin brindar, todos los asistentes tuvieron la posibilidad de solicitar Heineken 0.0 de forma gratuita en la barra, con todo el sabor y cero alcohol, de principio a fin.

Para más información y novedades, los interesados pueden seguir el perfil oficial de la marca en Instagram: @heinekenpy.