Quimfa acercó los avances globales en psiquiatría y salud mental

Quimfa llevó adelante el APA Annual Meeting 2026 – Review Paraguay, una jornada académica destinada a profesionales de la salud mental y especialidades afines, con el objetivo de acercar al país los principales conocimientos compartidos durante el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), realizado recientemente en San Francisco, Estados Unidos.

La actividad contó con la participación de los psiquiatras Aldo Castiglioni, José María Laws, Luis Lezcano y Osvaldo Melgarejo, quienes integraron la comitiva paraguaya que asistió al encuentro internacional y estuvieron a cargo de las disertaciones.

Durante la jornada se abordaron temas de gran relevancia para la práctica clínica actual, como el manejo del paciente polimedicado, los psicodélicos como alternativa terapéutica, los tratamientos emergentes para el trastorno obsesivo compulsivo, el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental, la utilización de agonistas GLP-1 y los nuevos enfoques para la depresión resistente al tratamiento.

Con esta iniciativa, Quimfa reafirmó su compromiso con la educación médica continua y el fortalecimiento de la salud mental en Paraguay, promoviendo el acceso a información científica de vanguardia y generando espacios de intercambio profesional que contribuyen a la actualización permanente del cuerpo médico nacional. La compañía destacó además su papel pionero al impulsar la participación de especialistas paraguayos en uno de los eventos más importantes del mundo en el ámbito de la psiquiatría.