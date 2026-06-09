Trebol celebró nueva edición del White Day

La jornada se realizó en el salón de eventos del Denide y reunió a más de 170 invitadas, quienes asistieron vestidas de blanco para ser parte de una causa que, año tras año, transforma un gesto simple en ayuda concreta.

Como en cada edición, las donaciones de leche recibidas durante el encuentro fueron destinadas a Denide, con el acompañamiento de Lácteos Trebol, que duplicó lo recaudado para multiplicar el impacto solidario de todas las personas que se sumaron.

La edición 2026 del White Day volvió a poner en valor el significado de este encuentro: mujeres reunidas alrededor de una misma causa, compartiendo una tarde elegante, cálida y profundamente solidaria.

El blanco, símbolo central del evento, estuvo presente como expresión de unión, nutrición y esperanza.