Banco Atlas presenta nueva propuesta gastronómica

La velada reunió a clientes de Banca Privada en una noche especialmente diseñada para descubrir una historia donde la tradición, la cultura y la gastronomía se expresaron en cada plato.

La actividad permitió a los invitados conocer de primera mano el concepto detrás de Delicias de Juju, emprendimiento liderado por Joumana Rahal, una mujer libanesa que encontró en Paraguay su hogar hace más de tres décadas y que hoy convierte años de recetas familiares, recuerdos y tradiciones en su primer restaurante físico.

Desde 2017, Delicias de Juju es una marca reconocida por sus servicios de catering y pedidos personalizados, acercando al público paraguayo recetas auténticas de la cocina libanesa, elaboradas con ingredientes cuidadosamente seleccionados y técnicas transmitidas de generación en generación.

En el marco del evento, Banco Atlas y Delicias de Juju anunciaron una alianza comercial que permitirá a los clientes acceder a condiciones preferenciales al utilizar sus tarjetas de crédito Atlas.

Con esta incorporación, el banco continúa fortaleciendo su red de aliados y ampliando su propuesta de valor en categorías vinculadas a la gastronomía y el estilo de vida, acercando propuestas pensadas para acompañar los momentos de disfrute de sus clientes.

Con esta iniciativa, Banco Atlas acerca una propuesta que genera valor para sus clientes y acompaña el crecimiento de emprendimientos que enriquecen la oferta gastronómica y cultural del país.