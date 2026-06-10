“Paraguay con mentalidad ganadora” se prepara para agosto

Felipa Mersán, directora de Incentiva, y Eleonora Scavone, directora de ES Corp, encabezaron la presentación de “Paraguay con mentalidad ganadora”, un movimiento país que nace con el propósito de unir a lideres del sector público, privado, gremial, académico, deportivo y social en torno a una misma visión: el desarrollo de Paraguay requiere también una evolución en la forma de pensar, liderar y construir el futuro.