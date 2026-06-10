“Paraguay con mentalidad ganadora” se prepara para agosto

Este movimiento nace del reconocimiento de un desafio colectivo: la necesidad de fortalecer nuestra autoestima como país, renovar la esperanza y construir una creencia firme: Paraguay y su gente pueden soñar en grande y hacer realidad sus proyectos, porque creemos que el cambio cultural comienza con liderazgos comprometidos que deciden apostar al país.
El lanzamiento contó con destacados referentes del sector público, privado y gremial, como Salma Agüero, ministra de la Juventud; Elías Gelay, empresario y miembro del Comité del Club de Ejecutivos; Elías Saba, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham Paraguay); y Larissa Schaerer, referente del deporte nacional, entre otros.
La presencia de lideres provenientes de diversos ámbitos busca reflejar uno de los principales objetivos de Paraguay con mentalidad ganadora que es el de unir a referentes de distintos sectores e instalar la creencia que el cambio es posible y que sus líderes están comprometidos con él.
En la conferencia anunciaron el Día Cero, que será el evento inaugural que se realizará el lunes 10 de agosto en la Conmebol, el cual pretende inspirar, conectar y movilizar a todos los líderes paraguayos hacia un cambio de mentalidad colectiva.