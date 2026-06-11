Bancard acompaña los encuentros futboleros con promociones exclusivas mediante QR

La iniciativa, enmarcada en el concepto QR paraguayo más completo para alentar, busca acompañar los encuentros y momentos de celebración que reúnen a miles de personas en todo el país, promoviendo experiencias que agreguen valor a cada ocasión y fomenten el uso de medios de pago digitales.

Las activaciones se desarrollarán como parte de la previa de los encuentros en los que participe Paraguay durante la gran fiesta del fútbol mundial.

Los aficionados podrán reunirse para vivir la emoción de cada jornada y participar de juegos, trivias y dinámicas interactivas con premios para quienes realicen sus pagos mediante QR Bancard en los locales adheridos.

En Asunción y Gran Asunción, las activaciones serán en Shopping Mariscal, Shopping Pinedo, Shopping del Sol, Territorio Chopp, Citadino, Paseo Carmelitas, Shopping Mariano, en Limpio, Plaza Norte y Shopping San Lorenzo.

En Ciudad del Este, las acciones llegarán a Capitao Distrito y Paseo del Lago Shopping; en Encarnación a Fusion Cheff, La Fabril, Sun Rooftop, Yankee Bar y Beers Express; mientras que en Coronel Oviedo estarán presentes en Tía Noé y Tara’s Burger.

Todas las activaciones se realizarán desde las 21:00.

“Buscamos generar experiencias que aporten valor a nuestros usuarios y acercar beneficios concretos a través de herramientas de pago simples, seguras y convenientes”, destacó Cinthya Morales, gerente de Marketing y Comunicaciones de Bancard.

“Esta iniciativa nos permite seguir promoviendo la adopción de soluciones digitales mientras acompañamos momentos de disfrute y encuentro", agregó.

Actualmente, el QR Bancard permite realizar pagos de manera rápida, sencilla y segura en miles de comercios adheridos de todo el país.

El QR de Bancard permite a los usuarios pagar desde más de 75 aplicaciones de bancos, financieras, cooperativas y billeteras electrónicas.

Con esta iniciativa, Bancard apuesta por la innovación y el desarrollo de soluciones que facilitan la vida de las personas, impulsando la adopción de medios de pago digitales y ofreciendo experiencias que combinan tecnología, practicidad y beneficios.